אירוע חריג והזוי התרחש היום כאשר טייסי מטוס של אמריקן איירליינס שטס בין אומהה ללוס אנג'לס טעו ברעש שנשמע ברשת הקשר, וחשבו כי יש נוסע שמנסה לפרוץ לתא הטייס | הטעות גרמה להכרזה על מצב חירום כולל, כאשר המטוס חזר לאומהה וניידות חירום של שדה התעופה דהרו לקראתו - ואז התבררה האמת (תעופה)
מעל שמי גרמניה, אבד אתמול (ראשון) הקשר עם מטוס אזרחי שהמריא ממומבאי ועליו 330 נוסעים. החשש המיידי היה מפני אירוע טרור, ולכן הוזנקו מטוסי קרב כדי ליירט אותו • ברגע האחרון החשש הוסר, כשהתברר שצוות המטוס האזין בטעות לתשדורת רדיו במקום למגדל הפיקוח • צפו בווידאו שצולם על ידי אחד הטייסים שהוזנקו (מעניין)