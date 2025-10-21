טייסי מטוס אזורי של אמריקן איירליינס שטס בין אומהה שבנברסקה ללוס אנג'לס טעו ברעש הקשר מטלפון תא הנוסעים התקול שהיה נשמע כאילו מישהו מנסה לפרוץ לתא הטייס.

הטעות גרמה למצב חירום כולל, כאשר הטייסים פנו ישירות חזרה לאומהה, מחשש שתוקף אלים עלול לפרוץ לתא הטייס.

התקרית התרחשה בסביבות השעה 18:40 (שעון ארה"ב), דקות ספורות לאחר שטיסה AA-6469 של אמריקן איירליינס, שהפעילה השותפה האזורית SkyWest, המריאה משדה התעופה אומהה.

המטוס, היה עדיין בתחילת דרכו וטיפס לגובה של כ-8,000 רגל, כאשר הטייסים שמעו מה שלדעתם נשמע כ"דפיקות חזקות" על דלת תא הטייס. הטייסים ביצעו לפתע פניית פרסה ומיד החלו לנסוע חזרה לאומהה, וקיבלו אישור נחיתה עדיף לאחר שהוכרז מצב חירום על הסיפון.

כעת מתברר: זה מה שניפץ את שמשת תא הטייס בתקרית החריגה בתחילת השבוע איציק אברהם | 20:02

הנוסעים ואפילו דיילי האוויר נותרו בחושך עד שהמטוס נחת על הקרקע ונשלח מיד לפינת השדה, שם ניידות חירום של שדה התעופה דהרו לקראתו.

רק בנקודה זו הבינו הטייסים מה באמת קרה - במקום מחבל או נוסעים סוררים שמנסים לפרוץ לתא הטייס, היה הסבר פשוט הרבה יותר לרעש ששמע הצוות.

במהלך ההמראה, נראה כי מערכת האינטרקום (מערכת טלפון פנימית בין תא הטייס למושבי הדיילים בתא הנוסעים) התקלקלה או נותרה דולקת בטעות, וכך כשהמטוס המריא, רעש סטטי החל להישמע דרך מערכת האינטרקום בתא הטייס, והטייסים טעו ותחשבו שזהו צליל נקישה.

האם האינטרקום היה תקול או שהושאר בטעות על קו פתוח נותר לא ברור. ככל הנראה, כך או כך, הטייסים לא הצליחו ליצור קשר עם הדיילים, וזה הגביר את חששותיהם שמשהו נורא לא בסדר מתרחש בתא הנוסעים.

למרבה המזל, הטעות זוהתה במהירות כאזעקת שווא, והמטוס אושר בסופו של דבר להשלים את הטיסה, אם כי עם עיכוב של יותר מארבע שעות.