"שמענו צרחות במטוס. לאחר מכן פתחו את תא הטייס, ראינו כמויות של דם, ומישהו דקר את הטייס עם אולר" - כך תיארה מרים, נוסעת ישראלית על טיסת פליי דובאי, את רגעי האימה שחוו הנוסעים היום (רביעי) בטיסה מדובאי לתל אביב. בראיון ל-i24NEWS היא חשפה פרטים מזעזעים על האירוע שהכניס את כל המזרח התיכון לכוננות.

"הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק, צרחתי 'שמע ישראל'", מסרה מרים. "היו פה רופא ואחות שנתנו טיפול ראשוני לטייס. הישראלים ניטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, נחתנו נחיתת חירום. היו גם רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים".

הטיסה, שעליה נסעו למעלה מ-150 ישראלים, שידרה אות מצוקה המעיד על חטיפת מטוס, מה שהוביל להזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי. המטוס הסתובב מעל שמי ירדן בדרכו לישראל ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה, שם נחת בסופו של דבר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו התייעצות ביטחונית דחופה עם ראשי מערכת הביטחון בעקבות האירוע. לשכת ראש הממשלה מסרה כי "בעקבות החשש לאירוע תעופתי, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בנושא ועקב אחר ההתפתחויות. האירוע בשליטה, וכעת מופעלים כל האמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל".

לאחר דקות ארוכות של דאגה ומתח, התברר כי מדובר בקטטה אלימה שפרצה בין הטייסים עצמם. על פי הדיווחים, נבדק חשד כי אחד הטייסים דקר את הטייס השני במהלך הטיסה, מה שהוביל לשידור אות המצוקה.

חברת פליי דובאי האמירתית הודיעה כי תשלח מטוס לסעודיה שייקח את הנוסעים לישראל. רשות שדות התעופה הבהירה כי "בניגוד לדיווחים בתקשורת, המרחב האווירי של ישראל פתוח והפעילות התעופתית מתנהלת כסדרה בכל שדות התעופה".