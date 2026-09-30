מטוס האדיר (F35) ( צילום: לוקהיד מרטין )

חשד לאירוע ביטחוני חמור: טיסת Flydubai שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב, כשעל סיפונה למעלה מ-150 ישראלים שידרה אות מצוקה, לאחר דקות ארוכות של דאגות בישראל, הטיסה נחתה בסעודיה והתברר כי כל המזרח התיכון היה על הרגליים בשל קטטה שפרצה בין הטייסים.