חשד לאירוע ביטחוני חמור: טיסת Flydubai שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב, כשעל סיפונה למעלה מ-150 ישראלים שידרה אות מצוקה, לאחר דקות ארוכות של דאגות בישראל, הטיסה נחתה בסעודיה והתברר כי כל המזרח התיכון היה על הרגליים בשל קטטה שפרצה בין הטייסים.
הטייס שידר קוד מצוקה המעיד על חטיפת המטוס ובעקבות כך הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי לעבר המטוס.
המטוס הסתובב מעל שמי ירדן כשהיה בדרכו לישראל ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה.
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, מקיימים בשעה זו התייעצות ביטחונית דחופה עם ראשי מערכת הביטחון.
עדכון 11:37: לשכת ראש הממשלה:
בעקבות החשש לאירוע תעופתי, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בנושא ועקב אחר ההתפתחויות.
האירוע בשליטה, וכעת מופעלים כל האמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל.
עדכון 11:24: בחברה האמירתית ישלחו מטוס לסעודיה שייקח את הנוסעים לישראל. נבדק חשד כי אחד הטייסים דקר את הטייס השני.
עדכון 10:11: דוברות רשות שדות התעופה: בניגוד לדיווחים בתקשורת, המרחב האווירי של ישראל פתוח והפעילות התעופתית מתנהלת כסדרה בכל שדות התעופה. יודגש כי המרחב האווירי היה פתוח גם בעת האירוע ולא נסגר בשום שלב.
עדכון 10:00: הרמטכ"ל קיים בדקות האחרונות הערכת מצב עם מפקד חיל האוויר, ר׳ אמ"ץ, ר' אמ"ן ומפקדים נוספים.
עדכון 09:55: המטוס נחת בסעודיה כשהוא מלווה במטוסי קרב סעודיים.
עדכון 09:50: בישראל בודקים: שידור אותות המצוקה בשל קטטה בין הטייסים.
עדכון 09:45: המטוס יצר קשר עם רשות שדות התעופה של סעודיה והוא צפוי לנחות בדקות הקרובות.
עדכון 09:40: בישראל מעריכים כי המטוס צפוי לנחות בעוד כעשר דקות בערב הסעודית.
עדכון: 09:36: המטוס ירד מאפליקציות מעקב המטוסים ובישראל לא מצליחים ליצור קשר עם הטייס.
עדכון 09:30: טיסת Flydubai אינה מופיעה עוד באפליקציית המעקב Flightradar ובאפליקציות נוספות למעקב אחר מטוסים.
09:20: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ מקיימים בשעה זו התייעצות ביטחונית עם בכירי מערכת הביטחון.
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