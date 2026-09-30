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הוסר החשש לחטיפה

דרמת ענק באוויר: קטטה אלימה בין טייסים הובילה לשידור אות מצוקה | המטוס נחת בשדה תעופה בסעודיה

טיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב ועליה נוסעים ישראלים הסתובבה מעל שמי ירדן | המטוס הפעיל קוד חירום ושידר מצוקה המעידה על חטיפה | מטוסי קרב של צה"ל הוזנקו | ראש הממשלה ושר הביטחון כ"ץ כינסו התייעצות ביטחונית דחופה • מתברר: קטטה בין הטייסים הובילה לדרמה שהכניסה את כל המזרח התיכון לדרמת ענק (צבא וביטחון)

8תגובות
מטוס האדיר (F35) (צילום: לוקהיד מרטין)

חשד לאירוע ביטחוני חמור: טיסת Flydubai שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב, כשעל סיפונה למעלה מ-150 ישראלים שידרה אות מצוקה, לאחר דקות ארוכות של דאגות בישראל, הטיסה נחתה בסעודיה והתברר כי כל המזרח התיכון היה על הרגליים בשל קטטה שפרצה בין הטייסים.

הטייס שידר קוד מצוקה המעיד על חטיפת המטוס ובעקבות כך הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי לעבר המטוס.

המטוס הסתובב מעל שמי ירדן כשהיה בדרכו לישראל ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, מקיימים בשעה זו התייעצות ביטחונית דחופה עם ראשי מערכת הביטחון.

עדכון 11:37: לשכת ראש הממשלה:

בעקבות החשש לאירוע תעופתי, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בנושא ועקב אחר ההתפתחויות.

האירוע בשליטה, וכעת מופעלים כל האמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל.

עדכון 11:24: בחברה האמירתית ישלחו מטוס לסעודיה שייקח את הנוסעים לישראל. נבדק חשד כי אחד הטייסים דקר את הטייס השני.

עדכון 10:11: דוברות רשות שדות התעופה: בניגוד לדיווחים בתקשורת, המרחב האווירי של ישראל פתוח והפעילות התעופתית מתנהלת כסדרה בכל שדות התעופה. יודגש כי המרחב האווירי היה פתוח גם בעת האירוע ולא נסגר בשום שלב.

עדכון 10:00: הרמטכ"ל קיים בדקות האחרונות הערכת מצב עם מפקד חיל האוויר, ר׳ אמ"ץ, ר' אמ"ן ומפקדים נוספים.

עדכון 09:55: המטוס נחת בסעודיה כשהוא מלווה במטוסי קרב סעודיים.

עדכון 09:50: בישראל בודקים: שידור אותות המצוקה בשל קטטה בין הטייסים.

עדכון 09:45: המטוס יצר קשר עם רשות שדות התעופה של סעודיה והוא צפוי לנחות בדקות הקרובות.

עדכון 09:40: בישראל מעריכים כי המטוס צפוי לנחות בעוד כעשר דקות בערב הסעודית.

עדכון: 09:36: המטוס ירד מאפליקציות מעקב המטוסים ובישראל לא מצליחים ליצור קשר עם הטייס.

עדכון 09:30: טיסת Flydubai אינה מופיעה עוד באפליקציית המעקב Flightradar ובאפליקציות נוספות למעקב אחר מטוסים.

09:20: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ מקיימים בשעה זו התייעצות ביטחונית עם בכירי מערכת הביטחון.
דובאיחטיפה

8 תגובות

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6
להתחזק!!! לא תקעו בשופר השנב ביום ראשון. בהרבה מקומות הקב"ה גרם שלא יוכלו לקיים מצוות סוכה הבוקר - סימן שצריך חיזוק!!!
אברך משי
1. ברוך ה׳ מדובר בקטטה בים הטייסים. 2. יש לך צד בכלל שבגלל שמירת שבת הקב״ה ישלח פורענות על עם ישראל? לא תקענו בשופר בגלל שבת. לא כי שכחנו או משהו. בשבת אנחנו גם לא מניחים תפילין, זה אומר שאנחנו פושעי ישראל? ומה שחישבן הערוך לנר זה בעניין אחר.. זה לא בגלל השבת
אה
5
מתברר כי הטייס וטייס המשנה של המטוס רבו ביניהם, ולחצו בטעות על הכפתור של אות המצוקה ואות החשד לחטיפה. בצה"ל מאשרים כי אכן לא מדובר באירוע ביטחוני.
נע
4
הכי בבית בעולם אל על אז תבינו למה
צמח סניור

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