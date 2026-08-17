הזירה הקשה בבית שמש ( צילום: איחוד הצלה )

טרגדיה קשה אחר הצהריים (שני) בבית שמש: ילד בן 7 נפטר מפצעיו לאחר שנדקר בביתו ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה. בן דודו, ילד בן 4, נפצע באורח בינוני ומנותח כעת בבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה עצרה שכן בן 25 בחשד שביצע את המעשה.

לפני זמן קצר, הותר לפרסום כי הילד בן השבע שנרצח הוא: הלל מרדכי דדון ז״ל, על מועד הלוויתו תבוא הודעה נפרדת. צוות המחלקה המשפטית של זק״א מלווה את בני המשפחה ופועל מול הגורמים הרלוונטיים לזירוז ההליכים ולשחרור מהיר לקבורה. האירוע הקשה התרחש בשעות אחר הצהריים, כאשר אב המשפחה חזר לביתו ומצא את שני הילדים פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה ככל הנראה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים. נער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד לתקיפה.

פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר״ד ילדים וסגן מנהל בית החולים מעדכן - צילום: הדסה 10 10 0:00 / 0:26 פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר״ד ילדים וסגן מנהל בית החולים מעדכן | צילום: צילום: הדסה

צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו לזירה מצאו תמונה קשה ביותר. חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד תיאר: "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו לשני ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 9, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בן 5 בהכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בבן ה-9 ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה".

חובשי איחוד הצלה יעקב יונגרייס, משה סירוקה ואליה אסולין שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו כתוצאה מאלימות. בסיוע חובשים נוספים הענקנו בזירה טיפול רפואי ראשוני לשני נפגעים שמצבם מוגדר אנוש וקשה. ולאחר מכן הם פונו לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי, צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים סיוע נפש עקב אופי האירוע".

דבריו של מפקד תחנת בית שמש, סגן ניצב, אלדד פרץ - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:02 דבריו של מפקד תחנת בית שמש, סגן ניצב, אלדד פרץ | צילום: צילום: דוברות המשטרה

המרכז הרפואי הדסה עין כרם עדכן כי שני הילדים פונו ליחידת הטראומה. הילד בן 4 הגיע במצב בינוני, בהכרה מלאה, ומנותח בשעה זו. הילד בן 7 הגיע ללא סימני חיים, וצוותי בית החולים נאלצו לקבוע את מותו. "אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה, צוותי בית החולים מלווים אותה בשעה קשה זו", נמסר מהדסה.

על פי הדיווחים, במהלך האירוע שכן של המשפחה, צעיר בן 25, הגיע לבית, דקר את שני הילדים וברח מהמקום. מדובר באדם עם רקע נפשי. המשטרה עצרה אותו בחשד לביצוע המעשה ובודקת אם סכסוך בין המשפחות הוביל לאירוע הקשה. אביו של החשוד נחקר בזירה.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב יחד עם פיקוד המרחב וגורמי המחוז. כוחות משטרה סגרו את הזירה, וחוקרי מז"פ אוספים ממצאים וראיות. החקירה שנמצאת בראשיתה הוטלה על היחידה המרכזית במחוז ירושלים.

הזירה הנוספת בבית שמש ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג התייחס לאירועים הקשים בעיר: "בית שמש חווה בשעה האחרונה שני אירועים קשים וכואבים, שבכל אחד מהם נגדעו חייו של ילד. באירוע הקשה ברחוב עמק הזיתים נהרג ילד, ובתאונת הדרכים ברמה ד' נהרג ילד נוסף".

גרינברג הוסיף: "צוותי הרווחה והשירות הפסיכולוגי של עיריית בית שמש פועלים בשטח ומעניקים ליווי ומעטפת מקצועית למשפחות ולכל מי שנדרש לכך. אלה רגעים קשים מאוד לעיר כולה. ליבנו עם המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, ואנו מתפללים לשלומם ולהחלמתם של הפצועים".

האירוע הקשה מצטרף ליום טרגי בבית שמש, שבו נהרג גם הילד אשר אנשיל פיש ז"ל בתאונת דרכים מחרידה בשכונת רמת בית שמש ד'.