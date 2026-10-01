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אירוע אלימות חריג בבני ברק: צעיר בן 21 נדקר בבטנו - מצבו בינוני

אירוע אלימות חריג בבני ברק: צעיר בן 21 נפצע באורח בינוני כתוצאה מפציעה חודרת ברחוב חולדה הנביאה בעיר. כוחות רפואה שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים (בארץ)

אירוע אלימות בבני ברק (צילום: יהודה גליקמן)

אירוע אלימות קשה אחר הצהריים (חמישי) ב: צעיר בן 21 נפצע באורח בינוני במהלך תקרית אלימה ברחוב חולדה הנביאה בעיר. הדיווח הראשוני על הפצוע הגיע למוקדי החירום בשעה 17:05, והזעיק למקום כוחות גדולים של רפואה והצלה.

חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו לזירה מצאו את הצעיר כשהוא סובל מחבלה חודרת בבטנו.

שמעון שמעוני, אלחנן מרציאנו ונפתלי לוי, חובשי איחוד הצלה, סיפרו מהמקום: "סיפרו לנו כי הוא נפצע באירוע אלימות. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית הרפואה שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלה חוזרת בבטנו ומצבו מוגדר בינוני".

ממשטרת ישראל טרם נמסרו פרטים רשמיים על נסיבות האירוע או על רקע התקרית, אך כוחות משטרה פתחו בסריקות ובחקירה לאיתור המעורבים.

זירת האלימות בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)
בני ברקאלימותאיחוד הצלהדקירהבית חולים שיבא

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