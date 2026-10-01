רגע השלכת המלחייה - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:21 רגע השלכת המלחייה ( צילום: דוברות המשטרה )

שבוע לאחר תקרית ההשלכה במסעדה בבני ברק במהלך ביקורו של יו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט, הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום חמור נגד החשוד במעשה. לצד כתב האישום הוגשה גם בקשה למעצר בית עד תום ההליכים המשפטיים.

האירוע התרחש בליל שישי שעבר, כאשר בנט שהה במסעדת 'מוטיס - הטשולנטייה' ברחוב מצדה בבני ברק וקיים שיחה עם תושבי העיר. במהלך המפגש הגיע למקום תושב בני ברק בן 26 ועל פי החשד החל להפר את הסדר. על פי כתב האישום, החשוד השליך מלחיית זכוכית בעוצמה לעבר השולחן שבו ישב בנט. המלחייה פגעה בשתי נשים המשתייכות לצוותו של ראש הממשלה לשעבר. על פי החשד, הוא לא הסתפק בכך, ומיד לאחר מכן השליך כלי זכוכית נוסף הדומה למלחייה, שנפל והתנפץ בסמוך לשולחן.

- צילום: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר 10 10 0:00 / 0:35 ( צילום: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר )

שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן במרחב דן ולוחמי מג"ב מרכז, שאבטחו את הביקור ונכחו במקום, הגיבו במהירות, עצרו את החשוד על חם. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, בסיומה נכלא, ומעצרו הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט.

עם סיום מלאכת החקירה, הגישה המשטרה כתב אישום המייחס לנאשם עבירות של תקיפה סתם, ניסיון תקיפה סתם והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לאירוע כי היא "תפעל בנחישות נגד אירועי אלימות ותמצה את הדין עד תום עם כל מעורב."

במפלגת 'ביחד' טענו בעת האירוע כי שני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו, והיא טופלה במקום. בנט עצמו פרסם תיעוד מהאירוע בו נראה קם ממקומו בזעם ופונה לשוטרים בבקשה לבצע מעצר.