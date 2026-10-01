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תיעוד חדש מרגע השלכת המלחייה על בנט במסעדה בבני ברק | הוגש כתב אישום

שבוע לאחר התקרית במסעדה בבני ברק הגישה המשטרה כתב אישום • החשוד השליך שני כלי זכוכית לעבר בנט ופגע בנשות הצוות | המשטרה: נמצה את הדין עד תום (חדשות חרדים)

8תגובות
רגע השלכת המלחייה
רגע השלכת המלחייה (צילום: דוברות המשטרה)

שבוע לאחר תקרית ההשלכה במסעדה ב במהלך ביקורו של יו"ר מפלגת 'ביחד' , הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום חמור נגד החשוד במעשה. לצד כתב האישום הוגשה גם בקשה למעצר בית עד תום ההליכים המשפטיים.

האירוע התרחש בליל שישי שעבר, כאשר בנט שהה במסעדת 'מוטיס - הטשולנטייה' ברחוב מצדה בבני ברק וקיים שיחה עם תושבי העיר. במהלך המפגש הגיע למקום תושב בני ברק בן 26 ועל פי החשד החל להפר את הסדר.

על פי כתב האישום, החשוד השליך מלחיית זכוכית בעוצמה לעבר השולחן שבו ישב בנט. המלחייה פגעה בשתי נשים המשתייכות לצוותו של ראש הממשלה לשעבר. על פי החשד, הוא לא הסתפק בכך, ומיד לאחר מכן השליך כלי זכוכית נוסף הדומה למלחייה, שנפל והתנפץ בסמוך לשולחן.

(צילום: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר)

שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן במרחב דן ולוחמי מג"ב מרכז, שאבטחו את הביקור ונכחו במקום, הגיבו במהירות, עצרו את החשוד על חם. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, בסיומה נכלא, ומעצרו הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט.

עם סיום מלאכת החקירה, הגישה המשטרה כתב אישום המייחס לנאשם עבירות של תקיפה סתם, ניסיון תקיפה סתם והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לאירוע כי היא "תפעל בנחישות נגד אירועי אלימות ותמצה את הדין עד תום עם כל מעורב."

במפלגת 'ביחד' טענו בעת האירוע כי שני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו, והיא טופלה במקום. בנט עצמו פרסם תיעוד מהאירוע בו נראה קם ממקומו בזעם ופונה לשוטרים בבקשה לבצע מעצר.
בני ברקנפתלי בנטכתב אישום

8 תגובות

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7
מענין אבל על פגיעות חמורות בהרבה המשטרע לא טורחת לטפל...
מישהו ששרת בצבא
6
שמתם לב לתגובה שלו כמו איזה בריון ולא של ראש ממשלה לשעבר וודאי שהוא לא יהיה בעתיד
נוי
מקווה שהוא לא יהיה...
חיים
5
ה' ישמורררר לאיפה הגענו שומו שמיים והזדעזעי ארץ!! איך יתכן כדבר הזה?? המלחייה יכולה להכשיר אותו עם המלח!! ה' ישמור!! הייתי אומרת "מחאה אפקטיבית" כמו של היועמשית הצדיקה והאהובה שלנו.. עולם הפוך ראיתי..
שומו שמיים

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