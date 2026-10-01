המטוס בישראל ( צילום: יוסי אלוני, אבשלום ששוני\פלאש90 )

ארבעת הישראלים שהפגינו גבורה יוצאת דופן במהלך ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי אתמול (רביעי) הקימו קבוצת וואטסאפ משותפת לאחר האירוע הדרמטי. כך מסר ד"ר שוטה מוסייב, אחד מארבעת הגיבורים, בשיחה עם אתר Ynet.

"כתבתי בקבוצת הוואטסאפ שהקמנו אחרי האירוע שכולנו נולדנו מחדש אתמול", אמר מוסייב. "עברנו אירוע היסטורי ואפילו נחתנו בסעודיה". לדבריו, הוא רואה בכל אחד מחבריו הגיבורים - יניב חיון, צביקה מנס ואסף רג'ואן - בן משפחה חדש. בשיחה עם Ynet תיאר מוסייב את רגעי ההשתלטות על המחבל. הוא הבחין בשלושת חבריו שהתשלטו על הטייס העומאני ורצה להצטרף אליהם. "אשתי ניסתה בהתחלה לעצור אותי, אבל ראיתי שיש שם גיבורים והצטרפתי אליהם", מסר. "באותו רגע לא חשבנו אפילו שנייה על החיים שלנו ברמת מה יקרה לנו, אלא על איך מצילים את כל המטוס", הוסיף מוסייב. לאחר שהנוסעים הצליחו לנטרל את המחבל, העניק מוסייב, שהוא רופא, טיפול רפואי מציל חיים לקברניט ההודי שנדקר באורח קשה.

כזכור, במהלך הטיסה מדובאי לישראל התנפל טייס המשנה, אזרח עומאן, על הקברניט סמית מאצ'צ'אר ודקר אותו. למרות הפציעה הקשה, הטייס ההודי נאבק בתוקף והצליח לפתוח את דלת תא הטייס. ארבעת הנוסעים הישראלים זינקו לסייע, נכנסו לתא הטייס והשתלטו על התוקף, תוך סיכון ממשי לחייהם.

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נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הגיבורים והודיע להם כי בכוונתו להביא את סיפור גבורתם בפני הוועדה המייעצת ל"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" ולהמליץ על הענקת האות לארבעתם. "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן", אמר להם הנשיא.

הנשיא יצחק הרצוג ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, שיבח את הקברניט ההודי שנלחם במפגע. "הפגין אומץ לב אדיר והציל מאות חיים", אמר מודי. "גבורתו סייעה להציל מאות חיים ולמנוע אסון כבד. הודו גאה בקברניט מאצ'צ'אר. מתפללים להחלמתו המהירה".

ישראל הגדירה את האירוע כפיגוע טרור לכל דבר ועניין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בריאיונות לרשתות תקשורת אמריקאיות כי הטייס העומאני תכנן "11 בספטמבר ישראלי". "נדע בקרוב אם לאיראן היה קשר לזה", אמר נתניהו, אך הבהיר כי לישראל לא הייתה התרעה מודיעינית מוקדמת על האירוע.

התביעה הכללית באיחוד האמירויות הורתה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבחון את כלל כיווני החקירה, ובמרכזם השאלה האם לאירועים היה קשר להתארגנות טרור כלשהי. זו הפעם הראשונה שרשויות האמירויות מתייחסות באופן ישיר לחשד שמדובר באירוע טרור.