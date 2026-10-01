חברת התעופה אמירייטס, אחת מענקיות התעופה הבינלאומיות הפועלות מאיחוד האמירויות, הודיעה הצהריים (חמישי) על צעד דרמטי במסגרתו לא תאפשר לנוסעים שייעדם הסופי הוא נמל התעופה בן גוריון לעלות על טיסותיה לדובאי.

בהודעה רשמית מטעם החברה הובהר כי פעילות שיתוף הקוד (Codeshare) של אמירייטס עם חברת פליי דובאי בקווי התעופה אל תל אביב וממנה מושעית באופן מיידי ועד להודעה חדשה. מדובר במכה קשה עבור נוסעים ישראלים רבים המסתמכים על דובאי כצומת מעבר מרכזי לטיסות המשך ליעדים שונים במזרח הרחוק, באוסטרליה ובאפריקה.

בנוגע לנוסעים שכבר יצאו לדרכם ועושים את דרכם בטיסות המשך לכיוון תל אביב, ציינה אמירייטס כי יינתן מענה וסיוע ככל הניתן על מנת לאפשר להם להשלים את מסעם. בחברה המליצו לכל הלקוחות שמושפעים מהחלטה זו ליצור קשר ישיר עם סוכני הנסיעות שלהם, לפנות למוקד השירות של החברה או להתעדכן באופן שוטף באמצעות אתר האינטרנט הרשמי.

הצעד של אמירייטס מגיע בהמשך ישיר לעדכון מוקדם יותר מטעם משרד התחבורה, לפיו גם חברת פליי דובאי משעה את כלל טיסותיה אל ישראל וממנה. פליי דובאי נחשבה לאחת החברות הזרות הבודדות והפעילות ביותר שהמשיכו לטוס לישראל באופן סדיר גם במהלך תקופות מורכבות, והשבתת פעילותה מותירה אלפי ישראלים תקועים באיחוד האמירויות ללא אפשרות חזרה סדירה.

כדי לספק מענה למצוקת הנוסעים וליצור חלופה תעופתית זמינה, חברות התעופה הישראליות נערכות להפעיל החל ממחר טיסות השבה מיוחדות במטרה להחזיר את האזרחים הישראלים מאיחוד האמירויות לארץ. הפעלת טיסות אלו מותנית בקבלת האישורים הביטחוניים והסופיים מכלל גורמי הממשל והביטחון הרלוונטיים.

במקביל למאמצים הישראליים, הועברה אמש (רביעי) פנייה דחופה מצד דרגי הממשל בישראל במטרה להביא להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחאד, הפועלת מאבו דאבי, כדי להרחיב את חלון הפינוי והחזרה של הישראלים השוהים באזור.

רקע: ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי

ההחלטות הדרמטיות מגיעות בעקבות אירוע חמור שהתרחש אתמול (רביעי) בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, כאשר טייס משנה עומאני דקר את הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר. הטייס ההודי נאבק בתוקף והצליח לפתוח את דלת תא הטייס, ונוסעים ישראלים זינקו לסייע והשתלטו על המפגע.

ישראל הגדירה את האירוע כפיגוע טרור, וראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בריאיונות לרשתות תקשורת אמריקאיות כי הטייס העומאני תכנן "11 בספטמבר ישראלי". נתניהו הבהיר כי לישראל לא הייתה התרעה או אינדיקציה מודיעינית ספציפית על האירוע, וכי "נדע בקרוב אם לאיראן היה קשר לזה".