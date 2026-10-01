עצרת של 'דגל' ( צילום: פלאש 90 )

לקראת עצרת הבחירות הגדולה של דגל התורה בבני ברק, במשטרה בוחנים אפשרות שלא לקיים את האירוע במרכז העיר, כפי שהיה במערכות הבחירות הקודמות, וזאת בשל חשש לחיי אדם, לצד שיקולי בטיחות וסדרי תנועה.

ל״כיכר השבת״ נודע כי בשיחה שנערכה בימים האחרונים בין בכירים במשטרה באזור המרכז עלתה האפשרות לדרוש לקיים את העצרת במתחם הסופרים, במקום ברחובות שבהם נערכו כינוסי הבחירות הקודמים, בהם צומת השומר רבי עקיבא וצומת חזון איש ורבי עקיבא. הסיבה לכך היא ההיערכות המורכבת סביב אירוע בהיקף כזה, הכוללת חסימות, גידור ושיבושי תנועה ברחובות מרכזיים. במסגרת השיח בנושא, עלתה הסוגיה גם מול מנחם שפירא, ממלא מקום ראש עיריית בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית של דגל התורה, המעורב בהיערכות לקראת העצרת. מנגד, גורמים בדגל התורה טוענים כי לא התקבלה החלטה בנושא וכי סוגיית מיקום העצרת תיסגר מול המשטרה בסמוך למועד קיומה. תיעוד חדש מרגע השלכת המלחייה על בנט במסעדה בבני ברק | הוגש כתב אישום קובי רוזן | 12:21 הרופא שהשתלט על המחבל: "הטייס אמר לי שהוא רוצה לחיות, דימם חזק" יאיר טוקר | 13:12 בשלב זה לא ברור אם דגל התורה תיענה לדרישה ותעביר את העצרת למתחם הסופרים, או שתבקש לקיימה במרכז בני ברק כפי שהיה בעבר. אם אכן העצרת תעבור למתחם הסופרים, יהיה מעניין לעקוב גם אחר היקף ההשתתפות, שכן מדובר בשינוי משמעותי עבור הציבור, שיידרש להגיע למתחם הסופרים במקום למרכז העיר. בתוך כך, במוצאי השבת האחרונה התאספו נציגי 'דגל התורה' מכל הארץ לכינוס השנתי של המפלגה כמדי חג הסוכות בחפץ חיים, אך הפעם הכינוס נערך בצל מהלך ההדחה הדרמטי של משה גפני ואורי מקלב מרשימת 'דגל התורה' לכנסת והצבתו של יעקב אשר בראשות המפלגה. גפני, קיבל כפיצוי את התואר "יו"ר תנועת 'דגל התורה'", והחליט למרות ההדחה לשתף פעולה עם המפלגה והופיע בכינוס שנערך לקראת יציאת המפלגה לקמפיין הבחירות. "כיכר השבת" עם נאומו המלא של ח"כ משה גפני: "ראשית, אני רוצה להתייחס לרב אורי מקלב, על הטרגדיה שקרתה להם, שהכלה נפטרה ערב החג, ולכן הוא לא משתתף איתנו פה. אנחנו כולנו שולחים לו תנחומים על האבל הגדול שלהם, ושלא תדעו יותר צער.

ח"כ משה גפני בנאומו 10 10 0:00 / 3:02 ח"כ משה גפני בנאומו

"האמת היא שמנחם שפירא סיפר עד עכשיו בעצם את הנאום שלי, ואני יכול להשלים את העניין הזה ולהשתתף במה שנאמר.

"דגל התורה קמה, והיא קמה על צייתנות לגדולי התורה. גדולי התורה הקימו אותה, גדולי התורה ליוו אותה, גדולי התורה לימדו אותנו על כל צעד ושעל מה לעשות. ואפילו שיאמר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אנחנו עד היום הזה עמדנו במבחן ועשינו כל מה שציוו אותנו. וגם היום אנחנו נעשה את מה שמצווים אותנו.

"אני רוצה בתחילת דבריי להודות לכם, נציגי דגל התורה בכל הארץ. זה נכון מה שמנחם שפירא אמר. אמרו לנו אז, כשהקמנו את דגל התורה: 'אתם לא תחזיקו מעמד'. היה דבר מאוד לא מקובל שאנחנו מקימים מפלגה, והיו לזה הרבה סיבות אז. מקימים מפלגה, והמפלגה הזאת תחזיק מעמד.

"היה ברור לחלק גדול מהציבור החרדי בעיקר שזה לא יחזיק מעמד. ואנחנו קיבלנו מהרב שך, מרן הרב שך זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו הולכים במסלול ארוך, במסלול שבו אנחנו נהיה קיימים, ואנחנו נפעל בדרך שרבותינו מצווים אותנו, בדרך שרבותינו מנחים אותנו. וכך היה.

"לאחר הפעם הראשונה, שבאמת בקושי עברנו את אחוז החסימה, עשינו מיד אחרי זה הסכם עם אגודת ישראל. אנחנו קיבלנו 40 אחוז, ואגודת ישראל קיבלה 60 אחוז, והייתה התמרמרות גדולה בציבור שלנו.

"ומאז, עם הפעילות הגדולה שלכם בכל מקום בארץ, שלפעמים באים ואומרים: 'אבל אצלי ביישוב קיבלנו מעט קולות', והמעט קולות האלה בכל מקום ומקום, שבחלקם זה היה הרבה קולות, ובחלקם היה בהתחלה מעט, אבל אחרי זה היה הרבה קולות – היום אנחנו 60-40 עדיין, אבל 60 אחוז אנחנו, ו-40 אחוז אגודת ישראל.

"צריך להיות גם זה. לא בטוח שזה הצודק, אבל זה מה שצריך. צריך כבר להיות חכם וללכת ביחד, על מנת שהנושא הזה באמת יתקדם.

"וזה בזכותכם. המציאות הזאת שבה אנחנו נמצאים בירושלים עם שישה מנדטים לעומת שלושה של אגודת ישראל, שאנחנו נמצאים בבני ברק עם 12 מנדטים לעומת שלושה או ארבעה – אני כבר לא יודע בדיוק לספור שם – אבל המציאות הזאת, והמציאות שבכל מקום ומקום, שברמת השרון אנחנו עם שני נציגים, שאי אפשר אפילו לתאר את המצב הזה שבו בכל מקום, ביוקנעם אנחנו חמישה נציגים.

"והמציאות הזאת היא מציאות שהיא תעודת כבוד לכל אלה שמשתתפים כאן ואלה שגם לא הגיעו. אנחנו עושים את הכבוד שלהם ואומרים להם יישר כוח. אתם מובילים את הרכבת הארוכה הזאת עם כל ההצלחות הגדולות שבהן אנחנו הצלחנו".