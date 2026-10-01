החשד: קשיש הדליק סיגריה ליד בלון חמצן וגרם לשריפה בבית האבות

זירת השריפה בבית האבות בבני ברק ( צילום: אל"פ )

שריפה פרצה הלילה (בין רביעי לחמישי) בבית האבות "מרכז סיעוד משכנות ותיקים" ברחוב עמרם גאון בבני ברק. כוחות גדולים של כבאות והצלה, מד"א ואיחוד הצלה הוזעקו למקום לאחר שהתקבל דיווח על שריפה פעילה עם לכודים במבנה. שני קשישים נפצעו קשה וארבעה נפצעו בינוני, ובסך הכל פונו מהדירה 39 נפגעים.

המשטרה פתחה בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות יחד עם חוקר שריפות. מבדיקה ראשונית עולה החשד כי קשיש ששהה במקום הדליק סיגריה סמוך לבלון חמצן, ובעקבות זאת פרצה השריפה. החקירה נמשכת.

השריפה בבית האבות בבני ברק - צילום: כבאות והצלה לישראל 10 10 0:00 / 0:09 השריפה בבית האבות בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

בכבאות והצלה לישראל עדכנו בממצאי חקירה ראשונים של השריפה: "סמוך לשעה 01:00 פרצה שריפה באחד החדרים בקומה הראשונה בבית אבות "מרכז סיעוד משכנות ותיקים" ברחוב עמרם גאון בבני ברק. לוחמי האש פינו את דיירי המקום, כיבו את האש וחילצו לכודים מהחדר הבוער. 39 בני אדם נפגעו בשריפה בבית אבות בבני ברק | 2 מהם במצב קשה, 4 במצב בינוני קובי ישראל | 07:29 "ממצאי חקירה ראשוניים מצביעים, בסבירות גבוהה, כי מטופל בחמצן עישן בחדר. סגן מפקד מחוז דן, תת טפסר אילן רוסו, הורה על הקמת צוות חקירה מיוחד בראשות רע"ן חקירות מחוזי לבחינת נסיבות המקרה. בשריפה חולצו 21 דיירים ופונו לטיפול בבית החולים שיבא: שניים במצב קשה, שלושה במצב בינוני והשאר במצב קל". כבאות והצלה לישראל מזכירים כי אין לעשן בסמוך למחוללי חמצן ובחדרי טיפול במוסדות רפואיים. עישון במיטה - מהווה סכנת חיים!

השריפה בבית האבות בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

השריפה בבית האבות בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

השריפה בבית האבות בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

על פי הנתונים שנמסרו מארגון איחוד הצלה, צוותי הרפואה העניקו סיוע רפואי ל-39 נפגעים בשריפה. שניים מהנפגעים במצב קשה ולא יציב, ארבעה במצב בינוני והיתר במצב קל. חלק מהנפגעים פונו באמבולנסים של איחוד הצלה לבתי החולים שיבא בתל השומר ומעייני הישועה.

שני הפצועים הקשים, גברים כבני 65 ו-80, סבלו מכוויות ופונו לבית החולים שיבא בתל השומר כשהם מורדמים ומונשמים. שאר הפצועים פונו לבתי החולים שיבא, בילינסון, איכילוב ומעייני הישועה. שניים מעובדי המקום סבלו בין היתר משאיפת עשן ומכוויות.

השריפה בבית האבות בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

השריפה בבית האבות בבני ברק ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

אפי פלדמן, ראש סניף איחוד הצלה בבני ברק, מסר כי בתחילה התקבל דיווח על שריפה באחד החדרים בקומה הראשונה, אך עם הגעת הכוחות התברר כי מדובר בזירה מורכבת. "סך הכול מדובר בזירה קשה, כ-40 פצועים, מתוכם כ-2 קשה, ו-2 בינוני, כל השאר במצבים שונים, באזור הקל", אמר.

בכבאות והצלה עדכנו כי השריפה פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה של המבנה. שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן הגיעו למקום יחד עם לוחמי האש וצוותי הרפואה וההצלה, והחלו בפינוי הקשישים וסריקת המבנה.

זירת השריפה בבית האבות בבני ברק - צילום: אל"פ 10 10 0:00 / 0:17 זירת השריפה בבית האבות בבני ברק ( צילום: אל"פ )

יצוין כי לקראת חג הסוכות, כבאות והצלה הזהירה מפני סכנות שריפה הנובעות מנרות, כבלי חשמל ותאורה בסוכות. "השריפות האלה בדרך כלל מקורן בטעויות שאנחנו עושים, מעשה ידי אדם", אמרה תת טפסר טל וולבוביץ, דוברת כבאות והצלה, בריאיון שפורסם לפני כשבוע.