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עֲנַף עֵץ עָבוֹת

בדבקות ובשמחה: הגאון הרב ליאור גלזר מנענע את הלולב בבית מדרשו בבני ברק

אווירת החג ב'פתח הדביר', ראש המוסדות הגאון הרב ליאור גלזר בנטילת לולב ואמירת ההלל בתפילת שחרית בהיכל בית מדרשו בבני ברק (חרדים)

הרב ליאור גלזר בנטילת לולב (צילום: שוקי לרר)
הרב ליאור גלזר בנטילת לולב (צילום: שוקי לרר)
הרב ליאור גלזר בנטילת לולב (צילום: שוקי לרר)
הרב ליאור גלזר בנטילת לולב (צילום: שוקי לרר)
הרב ליאור גלזר בנטילת לולב (צילום: שוקי לרר)
הרב ליאור גלזר בנטילת לולב (צילום: שוקי לרר)
הרב ליאור גלזר בנטילת לולב (צילום: שוקי לרר)
הרב ליאור גלזר בנטילת לולב (צילום: שוקי לרר)

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חול המועד סוכותנטילת לולבהרב ליאור גלזר

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