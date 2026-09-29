המונים השתתפו השבוע במעמד המסורתי של הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בראשות הגאון רבי יצחק רצאבי • במשאו המרכזי תקף את רדיפת בני התורה והתייחס לאמירות על "עריקים" • במעמד השתתפו רבנים, דיינים ואישי ציבור (חרדים)
המשטרה מעדכנת כי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב ביצעו את מעצרם של 11 חשודים בהפרות סדר ואירועי אלימות במהלך הלילה בשדרות חיים בר לב ובשער שכם בירושלים | שוטרת נפצעה באורח קל | תיעוד חדש מההתפרעויות (חדשות)
בתכנית "זמן אומנותינו" בהגשת משה מנס, התארח יוסי פרנק – איש חינוך, צייר ומיוצרי התוכן הבולטים במגזר החרדי | בשיחה מרתקת ופתוחה, הציג פרנק תפיסה ייחודית הרואה באומנות לא רק כלי הבעתי, אלא מתודה חינוכית מעצימה שמשלבת בין רישום קלאסי, כלי בינה מלאכותית וסרטונים חינוכיים (זמן אומנותינו)
צפו בתיעוד ממראות ימי חול המועד סוכות אצל הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש רשת הכוללים "תפארת בחורים" | במהלך הימים נהרו המונים לקבלת פני רבו ברגל ולהתברך מפיו. בהמשך בשמחת חג בסוכתו, ובהופעתו במעמד 'שמחת בית השואבה' בקרב בני הקהילה | לצד רגעיי השמחה והרוממות, בלטו במיוחד שעות ההוד והשקט של סדרי הלימוד בסוכה, בהם נצפה הרב שוקד על התורה כפי המאמר המובאת בתלמוד ירושלמי: "לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה" (חרדים)
בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב ושמחת בית השואבה שעורך הגאון הרב שלום ארוש מדי שנה בירושלים, התפתחו הפרות סדר ועימותים קשים עם המשטרה | חמישה חשודים נעצרו, הרכבת הקלה נחסמה והמשטרה הפעילה מכת"זית וזרקה רימוני הלם בניסיון לפזר את המתפרעים • צפו בתיעודים מהשטח (חרדים)
בליל חג הסוכות תשמ"ד, בזמן שקצין סובייטי מנע ברגע האחרון מלחמת עולם שלישית לאחר שזיהה התרעת שווא של טילים גרעיניים, נשא הרבי מליובאוויטש בברוקלין שיחה מרתקת המקשרת בין הדרמה העולמית הנסתרת לבין משמעותו העמוקה של חג הסוכות | מדהים (יהדות)
חסיד ברסלב מביתר עילית שנעצר בגבול ושובץ לחרקוב, יועבר לתפקיד עורפי כרופא בבית הרפואה באודסה | המהפך הושג בזכות קשרים ענפים ומאמצים דיפלומטיים של רבה הראשי של אודסה, הרב אברהם וולף, מול צמרת הצבא | כעת הוא יזכה לקבל מעטפת דתית מלאה, אוכל כשר, בית כנסת ומקווה (חרדים)
מנזיר בודהיסטי למנהל בית חב"ד שנבנה על גבי חמורים: שליח חב"ד בדרמסאלה, הרב דרור שאול, מספר ב'אולפן כיכר' על שחיטה עצמית בגובה אלפי מטרים, ישראלים שצמים בכיפור בבתי קפה ריקים, שיעורי חסידות עמוקים בסוכה והתרמילאית שהתרגשה עד דמעות מנטילת לולב ראשונה בחייה • צפו בריאיון המלא (סוכות)
המונים גדשו היום (שני) את סוכתו והיכל בית מדרשו של רבה של נאות יוסף, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, למעמד הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה שהגיע לשיאו בריקוד הלפידים המרגש | שוקי לרר מגיש תיעוד מרומם (חרדים)
המונים השתתפו היום (שני) במעמד 'הקבלת פני רבו' בבית המדרש דקהילת חברון המעטירה בפתח תקווה, לכבודם של ראשי הישיבה | במהלך השמחה עלזו הבוגרים בעוז, וגם ילדיהם שהתלוו אליהם פיזזו בשמחה במרכז האולם | על מלאכת השירה ניצחו בעוז המנצח יואלי דיקמן ובעל המנגן החסידי עקיבא גורמן, לצד בעלי מנגנים נוספים שהנעימו בכלי שיר לזכר השמחה במקדש | במהלך המעמד נשאו דברים ראשי הישיבה (חרדים)
"שבירת הגוש" של נתניהו: יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט, אם וכאשר, אלא ימנע. כך מסרו הערב גורמים בכירים באגודת ישראל, תוך הערכה שנציג חסידות גור לא יהיה היחיד שכך ינהג (פוליטי, חרדים)
היכל ישיבת 'בית מאיר' רעדה אמש בשמחת בית השואבה שנחגגה בקול שירה וזמרה, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג | התלמידים ששו בעוז כשהם מציינים שנה בדיוק לאירוע הרפואי שעבר מורם ורבם, אז נאלץ לשהות בבית החולים ובביתו למנוחה במהלך ימי החג | בשיאה של השמחה פצח ראש הישיבה בריקודין נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה בעוז | בין פרק לפרק זכו ילדי החמד לעבור ולהתברך מפי ראש הישיבה (חרדים)
לפי סדר המקובלים, הלילה הרביעי של סוכות שייך למשה רבנו, הנצח | הרב אברהם מימון מסביר למה הלולב הוא סימן של ניצחון, איך מבקשים להתרומם "למעלה מן המזל", מה עושים עם מים או שמן על כיסא האושפיזין, למה יש עולות דווקא לכותל ומה עומד מאחורי המסורת המפתיעה הקושרת את משה למערת המכפלה? | פרק נוסף ב"אושפיזין עלאין קדישין" עם יוסי עבדו • צפו (סוכות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שינה בסוכה: האם חייבים להעיר אדם שמתנמנם מחוץ לסוכה, ומתי דנים אותו כ'מצטער'? דיון הלכתי מרתק • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
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