עו"ד איציק בונצל, אביו של סרן עמית בונצל הי"ד שנפל בלחימה ברצועת עזה, פרסם מכתב חריף נגד יוכבד ליפשיץ, שורדת השבי, לאחר שאמרה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא שחרר אף חטוף, וכי השחרור היה בזכות מרים אדלסון.

"גברת יוכבד, מי שחילץ אותך מאפלת המנהרות של עזה לא הייתה מרים אדלסון, אלא מאות גיבורים שיצאו אל התופת כדי להחזיר אותך בחיים וחלקם לא שבו לעולם", כתב בונצל במכתבו. "הבנים שלנו שילמו בחייהם ובדם לבו של כל בית בישראל כדי שאת תוכלי לשבת בבטחה בביתך".

בונצל, שמשמש במקום ה-29 ברשימת הליכוד, המשיך בחריפות: "כמה עלובים, מקוממים ומנותקים הם דברייך. אל מול האמירות המבישות הללו, והכאב הבלתי נסבל של אובדן הבנים שנפלו למענך, הזעם פשוט אינו יודע גבול".

בונצל הוסיף: "מעולם לא כתבתי בסגנון כזה, אך הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס שכן למראה מופע כפיות הטובה הזה, נראה שפשוט לא היה מגיע לך שהבנים היקרים והקדושים שלנו יקריבו את חייהם עבורך".

לדבריו, "השנאה לנתניהו העבירה אותך על דעתך, ריסקה כל זכר למוסר ולבושה, ורמסה את כבודם של מי שחילצו אותך במחיר חייהם. שתיקה למול שפל כזה היא חטא שאי אפשר לסלוח עליו".

יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, הגיב לדברי בונצל: "יוכבד ליפשיץ גיבורה. נתניהו צריך להסתכל לה בעיניים, לבקש סליחה ולהסביר איך במשמרת שלו נרצחו 1,200 ישראלים ונחטפו 251, איך החטופים הופקרו, ואיך במקום לקחת אחריות הוא ממשיך לברוח ממנה בכל דרך אפשרית".