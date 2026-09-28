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"כפיות טובה מקוממת"

"הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס": האב השכול איציק בונצל נגד יוכבד ליפשיץ

האב השכול איציק בונצל תקף את יוכבד ליפשיץ על דבריה נגד נתניהו • "הבנים שלנו שילמו בחייהם כדי שאת תוכלי לשבת בבטחה" | גולן הגיב: "את גיבורה" (פוליטי מדיני)

25תגובות
יוכבד ליפשיץ בהפגנה לשחרור חטופים (צילום: תומר נויברג/פלאש90)

עו"ד איציק בונצל, אביו של סרן עמית בונצל הי"ד שנפל בלחימה ברצועת עזה, פרסם מכתב חריף נגד יוכבד ליפשיץ, שורדת השבי, לאחר שאמרה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא שחרר אף חטוף, וכי השחרור היה בזכות מרים אדלסון.

"גברת יוכבד, מי שחילץ אותך מאפלת המנהרות של עזה לא הייתה מרים אדלסון, אלא מאות גיבורים שיצאו אל התופת כדי להחזיר אותך בחיים וחלקם לא שבו לעולם", כתב בונצל במכתבו. "הבנים שלנו שילמו בחייהם ובדם לבו של כל בית בישראל כדי שאת תוכלי לשבת בבטחה בביתך".

בונצל, שמשמש במקום ה-29 ברשימת הליכוד, המשיך בחריפות: "כמה עלובים, מקוממים ומנותקים הם דברייך. אל מול האמירות המבישות הללו, והכאב הבלתי נסבל של אובדן הבנים שנפלו למענך, הזעם פשוט אינו יודע גבול".

בונצל הוסיף: "מעולם לא כתבתי בסגנון כזה, אך הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס שכן למראה מופע כפיות הטובה הזה, נראה שפשוט לא היה מגיע לך שהבנים היקרים והקדושים שלנו יקריבו את חייהם עבורך".

לדבריו, "השנאה לנתניהו העבירה אותך על דעתך, ריסקה כל זכר למוסר ולבושה, ורמסה את כבודם של מי שחילצו אותך במחיר חייהם. שתיקה למול שפל כזה היא חטא שאי אפשר לסלוח עליו".

יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, הגיב לדברי בונצל: "יוכבד ליפשיץ גיבורה. נתניהו צריך להסתכל לה בעיניים, לבקש סליחה ולהסביר איך במשמרת שלו נרצחו 1,200 ישראלים ונחטפו 251, איך החטופים הופקרו, ואיך במקום לקחת אחריות הוא ממשיך לברוח ממנה בכל דרך אפשרית".

עמית בונצל (צילום: דובר צה"ל)

גולן המשיך: "ועכשיו הוא גייס למפלגה שלו אנשים שמאחלים ליוכבד לחזור לגיהנום. בבחירות האלה נחליף את ממשלת ההפקרה וההפקרות בממשלה שמקדשת את החיים, מגינה על האזרחים ודורשת דין וחשבון ממי שכשל. יוכבד, את עברת את הבלתי נתפס ובחרת להילחם. את נותנת לכולנו כוח והשראה. אנחנו איתך".

יצוין כי בונצל התארח בעבר בתוכנית 'דבר ראשון' ופנה בקריאה לציבור החרדי להמשיך בלימוד התורה ובתפילה למען הלוחמים והחטופים. לדבריו אז, "אני לא בא בביקורת אלא בקריאה. במצב הנוכחי, כשיש חללים ופצועים בכל יום, לא נכון שבתי המדרש ייסגרו למשך שלושה שבועות".

בונצל ציין כי יש לו בן בכור הלוחם בצנחנים, שחזר ללחימה מיד לאחר תום ימי השבעה של אחיו, על אף שהוא מוכר כאח שכול.
הליכודיוכבד ליפשיץאיציק בונצלעמית בונצל הי"דבחירות 2026

25 תגובות

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11
יוכבד ליפשיץ - תמשיכי לקחת עזתים לבתי חולים , להאכיל אותם ולתת להם בגדים - כפיות הטובה שלך - תואמת את שלהם...
אא
10
צודק בכל מילה גבר שבגברים
וראה בך ערוות דבר ושב מאחוריך
הנה עוד אחד שמדגים כמה השינאה היא הדבק שמאחד את גוש ביבי עצוב לראות מה ביבי עשה לנשמה שלכם. עצוב לראות איך פילג את העם הזה.
שקד
אזי מה שאתה אומר זה שעשו לכם שטיפת מח נכון!?
הודיה
מה הקשר פה ביבי?? הוא אומר לה נכון..שהבן שלו נהרג בשביל להציל אותה ושכמוה...והיא כפוית טובה...היא תהלל את הערבים האוכלוסיה המסכנה שסובלת כמו בסרט של 2 הרשעים ערב רב...
אא
9
ישר כח על הדברים אמת לאמיתה, רבי נחמן כתב, שמידת הניצחון אינה סובלת את מידת האמת, תנוחמו מן השמים אמן
ישראל
יישר כוח? על מה? על דברים שאמר בעידנא דריתחא לקשישה שנחטפה ובעלה נרצח? אז מה אם היא שמאלנית, היא לא בנאדם? היא מבוני הארץ מותיקי הקיבוץ ובלי קשר היא חלק מעם ישראל!
שקד
כתב, לא אמר. כתב. על כתיבה קשה יותר לומר "בעידנא דריתחא", זה יותר בעידנא שבמטה הקמפיין של הליכוד החליטו לומר לו להשתלח בה, כנראה כדי לנסות להסיט את תשומת הלב הציבורית מהסימנים המתרבים לכך שראש הממשלה קיבל אינספור אזהרות והתרעות ולמרות זאת הפקיר את אזרחי ישראל.
רק לא ג ושס

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