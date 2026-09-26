הסכם הגרעין המרכזי שמקדם ממשל הנשיא דונלד טראמפ עם סעודיה מעורר סערה פוליטית וביטחונית בארצות הברית. קהילת המודיעין האמריקאית הגישה מסמכים מסווגים לקונגרס, ובהם הערכה מעודכנת לפיה סעודיה לא פסלה את האפשרות לפתח תוכנית נשק גרעיני בעתיד.

ההערכות שנחשפו מגבירות באופן משמעותי את החששות מפני מרוץ חימוש אזורי במזרח התיכון. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקאיות להוביל פרויקטים גרעיניים אזרחיים בממלכה בהיקף עצום של עשרות מיליארדי דולרים.

היוזמה מעוררת התנגדות חריפה מצד מחוקקים דמוקרטים רבים המזהירים מפני יצירת נתיב להעשרת אורניום בתוך סעודיה שיכולה להגיע לרמה של 20 אחוזים. קבוצת סנאטורים בראשות אד מרקי וג'ף מרקלי פנתה למזכיר המדינה מרקו רוביו והזהירה כי הממשל סוטה מהתקדים המקובל ומאפשר לממלכה להשיג את האמצעים להעשרת חומרים צבאיים.

הסנאטור ג'ף מרקלי תקף את המהלך בראיון ואמר כי "זה מזויף לחלוטין". לדבריו, "אם הם ויתרו על הכוונה לפתח נשק גרעיני, אז הם היו מוותרים על כוח העשרה ועיבוד מחדש מקומי, נכון? הם היו מקבלים פיקוח מסיבי מהסוכנות לאנרגיה אטומית".

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מנגד, מחלקת המדינה האמריקאית הגנה על תמיכתה בהסכם והדגישה כי ארצות הברית אינה תומכת בפיתוח נשק גרעיני סעודי ומציעה גישה פרגמטית לחיזוק שיתוף הפעולה האזרחי. ממשלת סעודיה לא הגיבה באופן ישיר, אך שר האנרגיה עבד אל-עזיז בן סלמאן מסר בעבר כי התוכנית תהיה "שלווה" ותפותח עם "הרמות הגבוהות ביותר של אחריות ושקיפות".

למרות ההבטחות, מומחים רבים מתריעים כי היעדר דרישה להצטרפות לפרוטוקול הנוסף של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יקשה על מעקב אמיתי אחר מתקני הגרעין בממלכה.

החששות הכבדים מתחזקים על רקע התבטאויות עבר של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן שהצהיר ב-2018 כי "ללא ספק, אם איראן תפתח פחזנית גרעינית, נלך בעקבותיה בהקדם האפשרי". מחוקקים ומומחים מזהירים כי המשך המתיחות האזורית והתקדמות תוכנית הגרעין האיראנית עלולים להאיץ את קריסת משטרי אי-ההפצה.

חבר הקונגרס ברד שרמן התייחס לתפקידם של אנשי המודיעין ואמר כי "השאריות האחרונות של אומרי האמת בסוכנויות המודיעין מחזיקות מעמד בקצות האצבעות".

בנוסף לסיכונים הביטחוניים, הדמוקרטים העלו שאלות קשות בנוגע לרווחים הכלכליים האפשריים של מקורבי הממשל ובהם ג'ארד קושנר וחברות הקשורות למזכיר המסחר. מחוקקים מתכננים להגיש הצעות חוק לבלום את ההסכם בתקופת הבדיקה בת שלושה החודשים בקונגרס, אם כי המהלך עשוי להיתקל בווטו נשיאותי ובדרישתו העיקשת של טראמפ לנורמליזציה מלאה בין סעודיה לישראל כתנאי מקדים.