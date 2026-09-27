משה פייגלין התבטא נגד פסילת אבו שחאדה; כך איתמר בן גביר הגיב

בן גביר ופייגלין

הדיון בעתירה נגד פסילתו של יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה יתקיים בבג"ץ ביום חמישי הקרוב לאחר פסילתו בוועדת הבחירות המרכזית ברוב גדול, אך יו"ר זהות משה פייגלין יוצא נגד פסילת מועמדים ורשימות מהתמודדות בבחירות, וטוען כי עצם המנגנון אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של הדמוקרטיה.

"כל רעיון הפסילה של מועמדים ורשימות אינו עולה בקנה אחד עם העיקרון הדמוקרטי הבסיסי", אמר פייגלין. לדבריו, כאשר מועמד עובר על החוק בעקבות התבטאות או מעשה, יש לטפל בכך באמצעות הדין הפלילי ולא באמצעות שלילת זכויותיו הפוליטיות.

משה פייגלין נגד פסילת מועמדים 10 10 0:00 / 1:02 משה פייגלין נגד פסילת מועמדים

"בהתבטאות אסורה צריך לטפל החוק. אך בספר החוקים אין ענישה בדמות שלילת הזכות לבחור או להיבחר", הוסיף. גולן: מפלגה ערבית בממשלה - ההבהרה המהירה יוסי נכטיגל | 08:26 גורמי מודיעין חושפים: המעצמה הבאה שמתכננת להצטייד בנשק גרעיני כיכר השבת | 26.09.26 פייגלין התייחס גם לעברו האישי ואמר כי גם הרשעה בעבירות הנוגעות להתבטאות או לפעילות פוליטית אינה צריכה, לשיטתו, למנוע מאדם להציג את מועמדותו לציבור. "מי שהואשם בהסתה או בהמרדה - כמוני - שיתכבד ויישב בכלא, אך גם משם שמורה לו הזכות להציע את מועמדותו", אמר. בהמשך התייחס פייגלין ישירות לסמי אבו שחאדה ולמחלוקת סביב פסילת מועמדים, וכתב לבן גביר: "איתמר, אתה שוב מפספס את העיקר ונופל בדיוק למלכודת של אותה מערכת שאתה מתיימר להיאבק בה". פייגלין הבהיר כי מבחינתו, מי שפועל נגד המדינה צריך להיענש במסגרת הדין הפלילי: "מקומם של סמי אבו שחאדה ודומיו הוא מאחורי סורג ובריח! מי שמסית, בוגד ותומך באויב בשעת מלחמה צריך לעמוד לדין פלילי, לשבת בכלא". עם זאת, הוא מתנגד לכך שהזכות להתמודד בבחירות תשמש בעצמה כעונש. "הזכות הדמוקרטית לבחור ולהיבחר לא יכולה לשמש כעונש במדינה דמוקרטית", כתב. בן גביר משיב לפייגלין: "מי שתומך בטבח חייב להיפסל" יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר דחה את עמדתו של פייגלין ותקף: "ידידי משה פייגלין טועה ומטעה! מי שתומך בטבח 7 באוקטובר, כמו סמי אבו שחאדה, ומי שתומך ברצח חיילי צה"ל - חייב להיפסל ולהיזרק מהכנסת".

בן גביר מגיב לפייגלין 10 10 0:00 / 0:22 בן גביר מגיב לפייגלין

בן גביר הוסיף כי "אנחנו חייבים להגן על עצמנו. ישראל חייבת להוציא את כל תומכי הטרור מהכנסת".

העימות בין השניים מגיע ימים ספורים לאחר שוועדת הבחירות המרכזית פסלה את סמי אבו שחאדה, עופר כסיף, רע״ם והרשימה המשותפת, בעוד הבקשות לפסילת עוצמה יהודית, הציונות הדתית וזהות והדמוקרטים נדחו.