בנט הגיע לטשונטיה של בן יו"ר דגל התורה, וחטף בקבוק בירה

נפתלי בנט ( צילום: Sraya Diamant/Flash90 )

מה שהחל כביקור בחירות מתוקשר של יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט במסעדת טשולנט בבני ברק, הסתיים אמש (חמישי) במהומה, עימותים ומעצר של חשוד בהשלכת חפץ לעברו.

בנט הגיע למסעדת "מוטיס - הטשולנטייה" בעיר במסגרת קמפיין הבחירות, שם קיים במשך כחצי שעה "פרלמנט" עם מספר בחורי ישיבה וצעירים חרדים. לדברי מפלגת "ביחד", השיחה התנהלה בצורה טובה ועניינית. אלא שבעיצומה של הפגישה התקבצו במקום פעילים קיצונים, והאווירה השתנתה. בין היתר הגיע למקום פעיל הימין מרדכי דוד, שניסה להתקרב לבנט ונבלם על ידי המאבטחים. במהלך העימות בין השניים אמר בנט לדוד: "מציע לך להתגייס מהר, כי מהרגע שאני ראש ממשלה אתה לא תקבל שקל מהמדינה". בהמשך ניסה מרדכי דוד לחסום את רכבו של בנט ביציאה מהמקום.

- צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:06 ( צילום: באדיבות המצלם )

בקבוק זכוכית הושלך - חשוד נעצר

שיא האירוע הגיע כאשר בקבוק זכוכית הושלך לעבר בנט במהלך המהומה. בנט עצמו לא נפגע, והמשטרה עצרה במקום את החשוד והעבירה אותו לחקירה. לפי הודעת המשטרה, החפץ שהושלך לא פגע באישיות הציבורית.

במפלגת "ביחד" הציגו גרסה נוספת לאירוע וטענו כי שני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. לדבריהם, היא טופלה במקום על ידי צוות מד"א ושוחררה ללא צורך בטיפול רפואי נוסף. בהמשך שוחח איתה בנט והיא מסרה כי היא חשה בטוב.

המשטרה מסרה: "במהלך ביקור אישיות ציבורית במסעדה בבני ברק, עובר אורח שחלף במקום השליך חפץ שלא פגע באישיות. שוטרי תחנת בני ברק רמת גן שנכחו במקום עצרו מיד את החשוד והוא מובא כעת לחקירה בתחנת המשטרה".

בתיעוד נוסף מהביקור נראה בנט כשהוא מתחיל לשתות במקום, כאשר צעיר שהיה בסביבתו העיר לו כי עליו לברך. בעקבות ההערה בירך בנט "שהכל נהיה בדברו" ואף ענה לעצמו "אמן".

מחלוקת סביב אופן ההגעה

בשולי הביקור עלה גם הוויכוח סביב אופן הגעתו של בנט למקום. המסעדה "מוטיס - הטשולנטייה" נמצאת בבעלות שלומי אשר, בנו של יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, שטען כי הגעתו של בנט לא תואמה מראש מול בעלי המקום.

מנגד, בסביבת בנט טענו כי צוות מטעמו הגיע למסעדה כשעה לפני בנט, בדק את המקום והציג את עצמו בפני העובדים. לדבריהם, העובדים שאלו אותם ונמסר להם כי בנט צפוי להגיע.

במפלגת "ביחד" מסרו לאחר האירוע כי בנט הודה לכוחות הביטחון וההצלה על פעילותם, וכי הוא ימשיך לקיים מפגשים ברחבי הארץ במסגרת הקמפיין.