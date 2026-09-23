דבריו של חדאד | צפו - צילום: דוברות 10 10 0:00 / 2:06 דבריו של חדאד | צפו ( צילום: דוברות )

יוסף חדאד, מועמד מספר 2 במפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, פרסם היום (רביעי) תגובה חריפה במיוחד להצעתו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן בנוגע לירדן. ליברמן הציע בריאיון כי ירדן תנהל את שטחי B ו-C בגדה המערבית, אך מאוחר יותר הבהיר כי התכוון לשטחי A ו-B.

"טוב, הוא הוציא הבהרה שהתכוון לשטחי A ו-B", כתב חדאד. "אבל רגע, מישהו חושב שזה פחות נורא? שירדן תיכנס ליהודה ושומרון?! לשטח ארץ ישראל?! באמת ליברמן?" חדאד המשיך בחריפות: "אתה יודע טוב מאוד היסטורית לאדמה הזו קוראים ארץ יהודה. לא הגדה המערבית, השם הקולוניאליסטי, הירדני, שהקהילה הבינלאומית אימצה על בסיס הנרטיב השקרי. ירדן כבשה את השטח הזה באופן צבאי, ובשנת 67 גיבורים שלנו שיחררו את האדמות האלה וחירפו נפשם, ואתה מחזיר את הירדנים לכאן ומעניק להם את האדמות האלה חזרה על מגש?!" המועמד במפלגת וינטר הביע התנגדות נחרצה לכל אפשרות של נוכחות צבאית ירדנית בשטחים. "אני צריך להסביר לך מה הסכנה שצבא ירדן העוינת שרק אתמול מלך ירדן ליכלך על המדינה שלנו בבמת האו"ם, שהם ייכנסו לארץ שלנו ויקחו שליטה?! זה פשוט הזייה לא נורמלית!", כתב. ליברמן קורא לירדן לנהל את "שטחי B ו-C" • נתניהו הגיב בזעם יוני גבאי | 11:15 חדאד הזכיר את הסערה הפוליטית שעוררה הצעת ליברמן, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בחריפות: "לא האמנתי שתציע שצבא ירדן ישלוט בארץ ישראל". ממפלגת ישראל ביתנו הבהירו כי מדובר בטעות, וכי ליברמן התכוון לשטחי A ו-B ולא C. "בלי שליטה ביטחונית ישראלית שם - נקבל את הטבח הבא בכפר סבא!", הזהיר חדאד. "רק תשמע את הירדנים מה הם עצמם אומרים ומה הם רוצים לעשות לנו. אז שהם יהיו פה, על כביש 6!!"

ליברמן בכנס בחירות הערב ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

חדאד גם התייחס לשיתופי הפעולה הפוליטיים של ליברמן. "הבנתי שאתה רץ עם גבי לסקי ואולי נשען שוב על מנסור עבאס, שזה בפני עצמו בעיה גדולה מאוד - אבל להכניס את הצבא הירדני לארץ ישראל?!" כתב, בהתייחס לפגישה שקיים ליברמן עם יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט.

"אני מזכיר לך ליברמן, קוראים למפלגה שלכם 'ישראל ביתנו'? אבל אתה מוכן לוותר על חלק משמעותי בבית הזה?! בואו נחזור לקווי 48 וזהו...", המשיך חדאד בביקורת.

חדאד סיכם את דבריו בהצהרה נחרצה: "בשורה התחתונה: לא יקרה! כף רגל של חייל ירדני לא תדרוך שוב באדמות של המדינה שלנו!!! אה ואם עדיין לא הבנתם, אז עכשיו אין לי ספק שתבינו טוב טוב - שאני ועופר לא נשב תחת ליברמן. צאו מהסרט הזה".

יצוין כי חדאד, שמוצב במקום השני ברשימת מפלגת עמך ישראל, הבהיר בעבר כי לא ישתף פעולה עם המפלגות הערביות. "אני בז לאנשים האלה. אני בא להחליף אותם. אני בא להעיף אותם מהכנסת", אמר בריאיון לרדיו כלי ישראל.