בפגישה דרמטית שהתקיימה אמש בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר, העומדים בראש מפלגות הימין, הציג ראש הממשלה עמדה נחרצת נגד התמודדותושל עופר וינטר ןמפלגת 'עמך ישראל'. כך דווח הערב (רביעי) מוטי קסטל במהדורה המרכזית של חדשות 14.

לדברי נתניהו בפגישה, כך דווח, וינטר מהווה איום ממשי על יציבות גוש הימין, שכן הוא אינו עובר את אחוז החסימה ומוצג בערוצים השונים אך ורק במטרה לשרוף קולות יקרים למחנה. "וינטר הוא סכנה לגוש הימין, הוא לא עובר ומעבירים אותו בערוצים רק בשביל לשרוף קולות", אמר נתניהו בפגישה

ראש הממשלה הוסיף והזהיר מפני תרחיש שבו וינטר בכל זאת צולח את אחוז החסימה. לטענתו, במצב כזה הוא ייקח קולות מתוככי גוש הימין ויעביר אותם שמאלה במטרה להמליך את אביגדור ליברמן. "גם אם הוא יעבור, הוא ייקח קולות מהגוש ויעביר שמאלה כדי להמליך את ליברמן. אנחנו צריכים לאחד כוחות כדי למנוע את הסכנה", הוסיף נתניהו.

הפגישה עם בן גביר וסמוטריץ' מגיעה על רקע שבועות ארוכים של מתקפות חריפות וחילופי האשמות קשים בין הליכוד לבין וינטר ומפלגתו.

כזכור, לפני כשבוע דווח כי בסביבת ראש הממשלה נבחנת אפשרות להרגעת הרוחות ולהכרזה על "הפסקת אש" מול וינטר ואנשיו. המהלך המסתמן, על פי אותו דיווח, נועד לשרת מטרה אסטרטגית מרכזית: להגיע לסיכום עודפים בין וינטר לבין מפלגת עוצמה יהודית בראשות בן גביר, צעד שנועד להבטיח שקולות יקרים בגוש הימין לא ירדו לטמיון.