שירות הביון המרכזי של ארצות הברית העביר אזהרה מודיעינית חריגה ומפורטת לממשלות צרפת, ספרד ואיטליה, לפיה רוסיה מתכננת לבצע מתקפות כטב"מים נגד יעדים בשטחן, כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום (חמישי).

ההתרעה, שפורסמה בעיתון הספרדי "אל מונדו", גובשה בעקבות מידע רגיש שנאסף על ידי סוכנויות הביון האמריקאיות.

על פי פרטי התוכנית הרוסית שנחשפו בדוח המודיעיני, המהלך כולל שיגור של כלי טיס בלתי מאוישים מסוג "גרברה". כטב"מים אלו, באורך של כשני מטרים ומוטת כנפיים של 2.5 מטרים, מסוגלים לשאת ראשי קרב של מספר קילוגרמים בודדים ולטוס למרחקים של מאות קילומטרים במהירות של כ-160 קמ"ש.

השיטה המרכזית הנבחנת היא הטמעת המשגרים והכלים בתוך מכולות סגורות המוסתרות על גבי ספינות סוחר אזרחיות המשייטות במימי הים התיכון. שיטה זו מקנה למוסקווה יכולת הסוואה והכחשה נוחה, שכן הספינות נראות כרכב מסחרי רגיל.

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מומחים ביטחוניים מציינים כי מטען הנפץ של כלים אלו אינו נועד בהכרח להחריב מתקנים אסטרטגיים עצומים, אלא לייצר פגיעה ממוקדת במתקנים חיוניים פתוחים, לגרום לשריפות, או להביא להשבתה זמנית של נמלי ים ותעופה מרכזיים.

המטרה העיקרית של פעולות מסוג זה היא הפקת אפקט תודעתי, פוליטי וכלכלי רוחבי. זאת במיוחד על רקע העובדה ששלושת המדינות הללו צפויות לקיים מערכות בחירות בשנת 2027, שבהן עשויים גורמים פוליטיים המקורבים לקרמלין לנצל את המצב הציבורי.

במערכת הביטחון הצרפתית התייחסו לדיווח בחומרה קיצונית וסיווגו אותו כאמין לחלוטין, צעד שהוביל לשלל תהליכי הערכות והגנה מוגברים סביב תשתיות קריטיות. במקביל, גורמי הגנה באירופה מצביעים על כך שמדינות דרום הים התיכון והחופים המערביים מהווים מוקד רגיש בשל היערכות הגנתית שונה בהשוואה למדינות המזרחיות הסמוכות לגבולות העימות.

האזהרה האמריקאית מגיעה בעקבות ביקור חשאי שערך ראש ה-CIA ג'ון רטקליף במוסקבה, במסגרתו הועברה אזהרה ישירה לדרג הבכיר ברוסיה מפני כל ניסיון לבחון את נחישות ברית נאט"ו. הביקור התבסס על מידע מודיעיני המצביע על כך שהקרמלין תופס את ארצות הברית כמוחלשת בעקבות המלחמה באיראן.