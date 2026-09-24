מחפשת תשובות: עצם עם אורות צבעוניים הופיע בשמי טהרן

סרטון קצר ומסקרן שצולם בשמי טהרן הפך בימים האחרונים לוויראלי ברשת, לאחר שתיעד עצם בלתי מזוהה המופיע בשמי בירת איראן כשהוא מוקף בשורה של אורות צבעוניים. במקום כלי טיס חשאי החומק בחשיכה, הצופים ראו מחזה שנראה כמעט כמו מופע אורות קטן בשמיים.

התיעוד צולם, סמוך לכביש המהיר אזאדגאן בטהרן, בסביבות השעה 19:30. בסרטון נראים אורות בצבעים שונים, בהם לבן, כחול, ירוק, אדום וכתום, כשהם מסודרים בקשת ונעים בשמי הלילה.

הסרטון הופץ במהירות ברשתות החברתיות, ובתוך זמן קצר החלו הגולשים לנסות להבין מה בדיוק נראה בו. חלקם טענו כי מדובר ברחפן, אחרים העלו אפשרות של כלי טיס אחר, ואפילו הועלתה האפשרות שמדובר בעפיפון שעליו הותקנו אורות. בשלב זה, אף אחת מההשערות הללו לא אושרה.

גם הרשויות באיראן לא סיפקו הסבר רשמי לתופעה. לא פורסמו נתונים המאפשרים לקבוע את גובה העצם, המרחק שלו מהמצלמה, המהירות שבה נע או אפילו את ממדיו. רויטרס, שהפיצה את הסרטון ללקוחותיה, מציינת במפורש כי זהותו של העצם לא אושרה.