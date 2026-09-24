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מה זה שם בשמים?

מחפשת תשובות: עצם עם אורות צבעוניים הופיע בשמי טהרן

שורת אורות צבעוניים נראתה בשמי טהרן בשעות הערב, התיעוד הופץ במהירות ברשת והותיר את הצופים בניסיון להבין במה מדובר (חדשות בעולם)

מחפשת תשובות: עצם עם אורות צבעוניים הופיע בשמי טהרן (צילום: רשתות ערביות )

סרטון קצר ומסקרן שצולם בשמי טהרן הפך בימים האחרונים לוויראלי ברשת, לאחר שתיעד עצם בלתי מזוהה המופיע בשמי בירת כשהוא מוקף בשורה של אורות צבעוניים. במקום כלי טיס חשאי החומק בחשיכה, הצופים ראו מחזה שנראה כמעט כמו מופע אורות קטן בשמיים.

התיעוד צולם, סמוך לכביש המהיר אזאדגאן בטהרן, בסביבות השעה 19:30. בסרטון נראים אורות בצבעים שונים, בהם לבן, כחול, ירוק, אדום וכתום, כשהם מסודרים בקשת ונעים בשמי הלילה.

הסרטון הופץ במהירות ברשתות החברתיות, ובתוך זמן קצר החלו הגולשים לנסות להבין מה בדיוק נראה בו. חלקם טענו כי מדובר ברחפן, אחרים העלו אפשרות של כלי טיס אחר, ואפילו הועלתה האפשרות שמדובר בעפיפון שעליו הותקנו אורות. בשלב זה, אף אחת מההשערות הללו לא אושרה.

גם הרשויות באיראן לא סיפקו הסבר רשמי לתופעה. לא פורסמו נתונים המאפשרים לקבוע את גובה העצם, המרחק שלו מהמצלמה, המהירות שבה נע או אפילו את ממדיו. רויטרס, שהפיצה את הסרטון ללקוחותיה, מציינת במפורש כי זהותו של העצם לא אושרה.

מחפשת תשובות: עצם עם אורות צבעוניים הופיע בשמי טהרן
מחפשת תשובות: עצם עם אורות צבעוניים הופיע בשמי טהרן (צילום: רשתות ערביות )

העניין בתיעוד גבר גם בשל העיתוי. הסרטון הופיע בתקופה של מתיחות צבאית גבוהה באזור, ולכן כל עצם חריג שמופיע בשמי טהרן מושך מיד תשומת לב ומעלה שאלות לגבי פעילות אווירית באזור.

ברשת כבר נולדו גם בדיחות על האפשרות שמדובר דווקא ברחפן צבאי מתוחכם שהחליט לוותר על ההסוואה ולעלות לשמיים עם "אורות דיסקו".
איראןרחפןטהרןצבא ארה"בעצמים מעופפים לא מזוהים
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