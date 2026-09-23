א-שרע בנאומו באו"ם ( צילומסך )

בנאום חריף שנשא בעצרת הכללית של האו"ם, תקף נשיא סוריה אחמד א-שרע את הפעילות הצבאית הישראלית בשטח ארצו, חשף נתונים מפורטים על היקף התקיפות והפלישות, ודרש נסיגה ישראלית לקווי דצמבר 2024. לצד ההאשמות הקשות, הבהיר הנשיא הסורי כי "הזדמנות היסטורית לשלום עדיין קיימת עבור מי שמעוניין לחיות בשלום".

א-שרע ניצל את בימת העצרת הכללית כדי לשגר מסרים תקיפים כלפי ישראל, תוך שהוא מתייחס למעמדה של רמת הגולן, להיקף הפעילות הצבאית נגד ארצו ולתנאים להסדר מדיני באזור. "שום ניסיון לכפות עובדות לא יפגע בריבונותנו" בפתח דבריו, התייחס הנשיא הסורי לסוגיית רמת הגולן והבהיר כי ארצו אינה מכירה בנוכחות הישראלית באזור. "שום ניסיון לכפות עובדות בשטח אינו יכול לפגוע בלגיטימיות של מדינתנו, בריבונות החוק שלנו ובתוקפו של המשפט הבין-לאומי", הצהיר. "הגולן יישאר אדמה סורית, וכל צעדי הסיפוח בטלים ומבוטלים מכוח החלטה 497 של מועצת הביטחון". "הי, זה לא אני": תמונה ערוכה עוררה סערה באוניברסיטה אריה רוזן | 12:57 "זהירות, יש לו סכין": סרטן אלים במיוחד הדהים את הרשת אריה רוזן | 15:35 הוא פנה לקהילה הבין-לאומית בקריאה ברורה: "הדרישה שלנו משותפינו פשוטה – אמרו את מה שאומר המשפט הבין-לאומי". כתב האישום הצבאי שהציג א-שרע כלל נתונים מפורטים: לדבריו, ישראל תקפה את סוריה בכ-500 תקיפות אוויריות וארטילריות, ביצעה למעלה מ-1,200 פלישות לשטח, ועצרה קרוב ל-300 אזרחים סורים.

לוחמים ישראלים בשטח סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

הנשיא הזהיר כי פעולות אלו מהוות איום ממשי על המדינה, שרק לאחרונה החלה להשתקם ממלחמת האזרחים הממושכת: "הדבר מאיים על יציבותה של סוריה, עומד בניגוד למגמתו של העולם כולו ומעלה בזיכרונם של הסורים תקופה כואבת שבקושי הצליחו להיחלץ ממנה".

למרות הטון החריף וההאשמות הקשות, הנשיא הסורי הבהיר כי ארצו נותרת מחויבת להסכם הפרדת הכוחות משנת 1974. הוא דרש נסיגה ישראלית אל הקווים שהוגדרו ב-8 בדצמבר 2024, ודחה מכל וכל את הניסיונות לקבוע מציאות חדשה בשטח.

את דבריו חתם במסר המשלב אזהרה אזורית עם פתח למהלך מדיני: "אנו רואים בתוקפנות המתמשכת פגיעה בביטחון וביציבות, אך הזדמנות היסטורית לשלום עדיין קיימת עבור מי שמעוניין לחיות בשלום – שלום צודק השומר על זכויותיהם של כולם".