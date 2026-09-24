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ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים, שעון ישראל, בארצות הברית, לקראת נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בהמשך הערב. הנאום צפוי להתחיל בסביבות השעה 21:00 שעון ישראל.

הבוקר מסרה לשכת נתניהו כי "במהלך ביקורו ראש הממשלה ייפגש עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה". עוד נמסר כי "מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות, ראש הממשלה יכול היה להיענות רק לחלקם". הביקור של נתניהו בניו יורק הפעם קצר במיוחד. הביקור ימשך שעות ספורות בלבד, שבמרכזו נאומו בעצרת הכללית של האו"ם. בניגוד לביקורים קודמים שכללו שורת פגישות מדיניות, לוח הזמנים הנוכחי אינו כולל נכון לעכשיו פגישות משמעותיות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בהכנה לקראת נאומו מחר בעצרת האו״ם ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

בלשכת ראש הממשלה מסבירים את משך הביקור הקצר בשיקולי ביטחון ובחשש מניסיון לפגוע בו, לצד מעורבות חריגה של השירות החשאי האמריקני.

במוקד הנאום הצפוי יעמדו איראן ומאמציה לשקם את פרויקט הגרעין ויכולות הטילים שלה – נושאים שנתניהו צפוי לחשוף לגביהם מידע חדש – וכן התייחסות נרחבת לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני.

אתמול פרסם נתניהו סרטון קצר שצולם בתוך לשכתו, ובו נראה ראש הממשלה כשהוא פונה ישירות לציבור הישראלי ומבהיר את המטרה המרכזית של נסיעתו המדינית - ברקע בליץ ההסתה והאנטישמיות מעל בימת האו"ם נגד ישראל בימים האחרונים.

"אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צה"ל מעל בימת האו"ם", אמר נתניהו. "אתם שומעים את הדברים הנוראיים שמופצים שם, ובמקומות נוספים בעולם. אני אלחם נגד השקרים. אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות".