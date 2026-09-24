עימות חריף התפתח באוניברסיטת מישיגן, כאשר סטודנט ממוצא פרסי פנה למועמד הדמוקרטי לסנאט עבדול אל סייד ודרש ממנו להבהיר את עמדתו כלפי המשטר באיראן.

הסטודנט, אימאן דשתי, סיפר כי בני משפחתו סבלו לדבריו מרדיפות מצד המשטר האיראני. "בת דודה שלי נרדפה ברחובות איראן על ידי משמרות המהפכה כי החיג'אב שלה לא היה מונח כראוי", אמר. לדבריו, דודו אף נידון למוות וקיבל 50 מלקות.

בהמשך הוא התייחס להקלטה שדלפה מוקדם יותר השנה, שבה נשמע אל סייד אומר שאינו מעוניין להתייחס למותו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, משום ש"יש הרבה אנשים בדירבורן שעצובים היום". דשתי אמר לו: "השתיקה הזאת הותירה חור ענק בקהילה שלנו".

הסטודנט שאל את אל סייד אם הוא עומד "באופן חד משמעי נגד משמרות המהפכה ונגד הרפובליקה האסלאמית של איראן". אל סייד השיב כי הוא תומך בתנועות לחירות ולדמוקרטיה, אך מתנגד למעורבות אמריקנית בהפלת המשטר.

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"אני תמיד אעמוד לצד תנועות דמוקרטיות", אמר. "אני גם לא חושב שהיה נכון מצידנו לצאת למלחמה כדי להפיל את ממשלת איראן. זו לא הייתה האחריות שלנו. האחריות היא של העם האיראני להחליט איך תיראה ההנהגה שלו".

דשתי לא ויתר ושאל: "אתה עומד איתנו?" אל סייד השיב: "אני תמיד אעמוד לצד תנועות למען חירות ודמוקרטיה", והוסיף: "אני רוצה חירות ודמוקרטיה עבור העם באיראן, ללא ספק. אבל אני רוצה שזה ייעשה על ידי העם האיראני".