ועדת הבחירות דנה היום (חמישי) בבקשת מפלגת הדמוקרטים לפסול את רשימת ״הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ׳ וזהות בראשות משה פייגלין״ מהתמודדות בבחירות, בטענה כי הרשימה מנועה מלהתמודד לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת.

הבקשה הוגשה בשתי עילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות.

בתום הדיון הצביעה ועדת הבחירות נגד הבקשה. 21 חברים הצביעו נגד הפסילה, לעומת 3 שתמכו בה, ללא נמנעים. בכך נדחתה הבקשה לפסול את הרשימה והיא תוכל להתמודד בבחירות.

״אתם מנסים לפרק כל דבר שלא לרוחכם״: העימות החריף בדיון

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במהלך הדיון התפתח עימות בין סגן יו״ר ועדת הבחירות, ח״כ ארז מלול מש״ס, לבין עו״ד ברנע, שייצג את העותרים.

מלול תקף את הטיעונים שהציג ברנע ואמר: ״הטיעונים שלך מחזירים אותי לאמירה המחפירה שלך בבית המשפט, ‘נפרק את עולם התורה’. אתם מנסים לפרק כל דבר שלא לרוחכם, והיום זו הציונות הדתית״.

עוד אמר מלול: ״גדולים ממך ניסו להרוס את עולם התורה ולא הצליחו. כמשפטן, תתעסק במשפט, לא בפופוליזם, שנאה וקיטוב״.

בהמשך התייחס מלול גם לש״ס ואמר: ״בש״ס יש לומדי תורה ומשרתים שחיים יחד באהבה גדולה. אתה ושכמותך לא תצליחו לפלג אותנו״.