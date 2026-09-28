שנת תשפ"ו הייתה שנה שבה המוזיקה היהודית והחסידית הפסיקה להיות רק פסקול של שמחות, והפכה לתרופה של אומה שלמה. מתוך הכאב העצום, יצאו השנה ניגונים שחיברו חלקי עולמות, חיבקו לבבות שבורים והעלו אותנו מחושך לאור גדול. עכשיו, בעיצומו של חג הסוכות, הגיע הזמן להכתיר את האנשים שעשו לנו את השנה.

מצעד "אנשי השנה במוזיקה" של 'כיכר השבת' לשנת תשפ"ו הוא לא עוד מצעד רגיל. השנה, החלטנו לתת את המפתחות אך ורק לכם - הקהל בבית. בלי ועדות מסדרות, בלי רשימות שמות סגורות מראש ובלי הכוונות. מאות אלפי הצבעות זרמו למערכת בהליך דמוקרטי, נקי ומרגש, שבו אתם, הצופים והמאזינים, קבעתם מי הם האמנים שבאמת נגעו בכם.

השילוב המנצח: כשהעיתונות פוגשת את התווים

את המשדר החגיגי שלנו מובילים השנה שניים שחיים ונושמים את התעשייה מכל הכיוונים: מגיש הפודקאסט 'כיכר FM' ועורך מדור המוזיקה של 'כיכר השבת', אלי גוטהלף, לצידו של איש התקשורת, המלחין והמוזיקאי שוקי סלומון, שמכיר את הבמה, הלחנים והנשמה של האמנים מקרוב.

יחד, הם לוקחים אתכם למסע מרתק בין הקטגוריות השונות, מנתחים את הבחירות שלכם ומארחים באולפן (ועל קווי הטלפון מרחבי העולם) את הזוכים הגדולים.

אז מה מחכה לכם במשדר? הכנו לכם שעה של שכרון חושים מוזיקלי. במהלך המשדר נחשוף את הבחירות שלכם בקטגוריות המותחות ביותר:

זמר השנה: האמן שהצליח להרקיד ישיבות שלמות מצד אחד, ולסחוט דמעות של התרגשות מצד שני, וזכה באחוזים מטורפים ובפער ענק. וכן, הוא מתארח באולפן יחד עם הקלידן שמחה אברמצ'יק לביצועים מיוחדים.

האמן שהצליח להרקיד ישיבות שלמות מצד אחד, ולסחוט דמעות של התרגשות מצד שני, וזכה באחוזים מטורפים ובפער ענק. שיר ודואט השנה: היצירות שפרצו את גבולות המגזר והפכו להמנונים של אהבת חינם.

היצירות שפרצו את גבולות המגזר והפכו להמנונים של אהבת חינם. קליפ השנה: יצירה ויזואלית עוצמתית שנולדה מתוך המלחמה ומתוך התופת, והוכיחה שהאמונה מנצחת הכל. הזוכה בקטגוריה הזו סיפק לנו את אחד הרגעים המצמררים והמרגשים ביותר באולפן.

יצירה ויזואלית עוצמתית שנולדה מתוך המלחמה ומתוך התופת, והוכיחה שהאמונה מנצחת הכל. הזוכה בקטגוריה הזו סיפק לנו את אחד הרגעים המצמררים והמרגשים ביותר באולפן. תגלית השנה: אמן יוצר ומרגש, סוג של "קרליבך מודרני", שהופתע בעצמו לגלות עד כמה עם ישראל צמא ליצירה הטהורה שלו.

אמן יוצר ומרגש, סוג של "קרליבך מודרני", שהופתע בעצמו לגלות עד כמה עם ישראל צמא ליצירה הטהורה שלו. קאמבק השנה: חזרתו לבמה של אחד מעמודי התווך של המוזיקה החסידית, במהלך ששימח את כולנו.

בין לבין, נגלה גם מי גרף את התארים הנכספים של מלחין ומעבד השנה, קלידן השנה, הופעת השנה ואפילו ראפר השנה - כולם נבחרו על ידכם, באהבה גדולה.

המשדר מלווה בביצועי לייב ספונטניים באולפן, שמחת יום טוב אמיתית, ואנרגיות שירימו לכם את סוכת החג.

מי לקח את המקום הראשון? מי הפתיע את המגישים? ואיזה רגע גרם לכולם לדמוע מהתרגשות?

צפו במשדר המוזיקה הגדול של השנה בראשית הכתבה