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הריקוד הנלהב בבניית הסוכה

יממה לפני הסתלקותו; תיעודים אחרונים של המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל 

בערב החג הסתלק לבית עולמו האי צדיק וקדוש, המקובל רבי דוד בצרי זצ"ל. 24 שעות בטרם השיב את נשמתו ליוצרה קיבל המקובל זצ"ל את הלולב וההדס לקראת חג הסוכות מתוך שמחה אדירה, בהמשך פצח בריקוד עם השלמת בניית סוכתו | כמו כן, תיעוד מרהיב מאמירת הסליחות האחרונות בחייו (חרדים) 

הגר"ד בצרי זצ"ל בסליחות ערב יו"כ תשפ"ז
הגר"ד בצרי זצ"ל בסליחות ערב יו"כ תשפ"ז (צילום: ש.פ.ה.)

בערב חג הסוכות הסתלק לבית עולמו האי צדיק וקדוש, זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי דוד בצרי זצ"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום', אשר על אף חולשתו הרבה נסתלק פתאום בערבו של החג.

יממה אחת בלבד לפני הסתלקותו בסערה השמימה, עוד הספיק המקובל זצ"ל לקבל במעונו את ארבעת המינים לקראת חג הסוכות. עדי ראייה סיפרו כי הוא קיבל את ההדסים והלולבים בשמחה עצומה כשנהרה על פניו על שזכה לקבל את המצווה, ואף ציין בשמחה רבה את השלמת בניית הסוכה, רקד והודה לה'. כך נסתלק הצדיק מתוך חביבות עצומה למצווה, רגע לפני שזכה לקיומה בעולם הזה, ואנו בטוחים שהוא מקיים זאת כעת בעולם העליון.

לצד זאת, צפו תיעוד מרגש מאמירת הסליחות האחרונות בחייו, בהן נראה זקן המקובלים כשהוא לבוש בבגדי לבן בערב יום הכיפורים.

הסליחות האחרונות התקיימו בקהילת "בית יוסף" בעיר גבעתיים, בראשות הגאון רבי שלמה בצרי, שם התכנס הציבור יחד עם זקן המקובלים. במעמד השתתפו בניו הרבנים הגאונים רבי שלמה בצרי, רב בית הכנסת המרכזי "בית יוסף" בגבעתיים, ורבי מרדכי בצרי, רב בית הכנסת "אליהו הנביא" בתל אביב, יחד עם ראש עיריית רמת גן, מר כרמל שאמה, וקהל רב. בסיום אמירת הסליחות קיבלו כלל הציבור 'קבלת עול מלכות שמים' במעמד מרגש במיוחד.

הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בבדיקת הדסים לסוכות תשפ"ז (צילום: י. פריד)
הגר"ד בצרי זצ"ל בסליחות ערב יו"כ תשפ"ז (צילום: ש.פ.ה.)
הגר"ד בצרי זצ"ל בסליחות ערב יו"כ תשפ"ז (צילום: ש.פ.ה.)
הגר"ד בצרי זצ"ל בסליחות ערב יו"כ תשפ"ז (צילום: ש.פ.ה.)
הגר"ד בצרי זצ"ל בסליחות ערב יו"כ תשפ"ז (צילום: ש.פ.ה.)
הגר"ד בצרי זצ"ל בסליחות ערב יו"כ תשפ"ז (צילום: ש.פ.ה.)

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סליחותארבעת המיניםחג הסוכותהרב דוד בצריתיעודים אחרונים

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