בערב חג הסוכות צוינו שלוש שנים מאז האסון הכבד של שמחת תורה תשפ"ד, לזכרם של הנרצחים הקדושים הי"ד שנפלו על קידוש השם ביום שבת קודש.

ציבור רחב מבני המשפחות השכולות הגיע לחלקה "ש6", שם קיבלו את פניהם הרב שניאור גודמן, מנהל בית חב"ד באשדוד, יחד עם הרב עובדיה דהן, יו"ר המועצה הדתית, שדאג מראש להכנת וסידור האזור לקראת בואם המכובד של בני המשפחות.

בפתח המעמד המרגש, נשא שליח הרבי מליובאוויטש זי"ע ורב בית חב"ד הרב שניאור גודמן פרק תהילים לעילוי נשמתם, ולאחריו את תפילת 'קל מלא רחמים' לזכרם של הנרצחים הי"ד.

הרב עובדיה דהן נשא דברים כואבים ונרגשים: "אנו נמצאים כאן בסמוך לקבריהם של קדושים וטהורים, שנהרגו על קידוש השם רק מסיבת היותם יהודים. התאספנו כאן כולנו לציון שלוש שנים לאותם קדושים וטהורים שנרצחו באכזריות על ידי רוצחים שפלים ביום קדוש זה, שבת ושמחת תורה. עלינו לזכור את אותם קדושים בכל יום, ואנו במועצה הדתית נמשיך לעשות הכל לכבודם".

הרב דהן הוסיף והדגיש כי "ברגעים אלו של ערב חג הסוכות, כדאי שכל אחד ייקח על עצמו לעשות מעשה טוב לעילוי נשמתם של אותם קדושים, כך שהזיכרון לא יהיה רק בהגעה לכאן אלא בכל עת, וזה מה שינציח אותם. כולנו תפילה שיאמר הקב"ה די לצרותינו, נתפלל לשלומם של חיילי צה"ל, ברכת החלמה מלאה לכל הפצועים, ולכל עם ישראל חג שמח".

בהמשך המעמד ערך הרב דהן את מעמד ה'אשכבה' לעילוי נשמת הנספים. לאחר מכן נשאו פרקי תהילים מר אבי חסידים אשר בנו נאור הי"ד נרצח ביום זה, ומר שלמה אלקבץ, שבתו סיוון הי"ד נרצחה ביום זה.

במעמד נשאו דברים בני המשפחות לזכרם של הנרצחים הי"ד.