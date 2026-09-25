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הערר התקבל

בית המשפט קיצר את מעצרו של החשוד שהשליך בקבוק לעבר בנט בבני ברק

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערר וקיצר את מעצר החשוד • בית משפט השלום האריך קודם לכן את מעצרו עד יום שני | החשוד נעצר אמש לאחר שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק (חדשות חרדים)

2תגובות
(צילום: באדיבות המצלם)

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל הבוקר (שישי) את ערר החשוד בהשלכת חפץ במסעדה ב בעת ביקור של יו"ר מפלגת "ביחד" , וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב, 27 בספטמבר.

החלטת בית המשפט המחוזי באה לאחר שבית משפט השלום בתל אביב האריך קודם לכן את החשוד עד ליום שני, 28 בספטמבר. החשוד נעצר אמש (חמישי) בידי שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן ולוחמי זרוע איילון של מג"ב מרכז, נחקר ונכלא.

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האירוע התרחש אמש במסעדת "מוטיס - הטשולנטייה" בבני ברק, שם הגיע בנט במסגרת קמפיין הבחירות לפגישה עם בחורי ישיבה וצעירים חרדים. על פי הדיווחים, בעיצומה של הפגישה התקבצו במקום פעילים קיצונים, והאווירה השתנתה.

במהלך המהומה שהתפתחה, הושלך בקבוק זכוכית לעבר בנט. על פי הודעת המשטרה, החפץ שהושלך לא פגע באישיות הציבורית. עם זאת, במפלגת "ביחד" טענו כי שני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו, והיא טופלה במקום.

המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת. החשוד ישוחרר ביום ראשון הקרוב, בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי.

(צילום: באדיבות המצלם)
בני ברקמעצרנפתלי בנטמפלגת ביחדבחירות 2026בית המשפט המחוזי תל אביב

2 תגובות

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1
למה לקצר, אנחנו, הציבור החרדי, דורשים החמרה משמעותית ומרתיעה לכל האלימים.
מוישה
ואם זה יהיה הבן שלך אתה גם תרצה שיאריכו כדי שלא יהיה אלימות????
ח.

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