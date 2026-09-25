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בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל הבוקר (שישי) את ערר החשוד בהשלכת חפץ במסעדה בבני ברק בעת ביקור של יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט, וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב, 27 בספטמבר.

החלטת בית המשפט המחוזי באה לאחר שבית משפט השלום בתל אביב האריך קודם לכן את מעצר החשוד עד ליום שני, 28 בספטמבר. החשוד נעצר אמש (חמישי) בידי שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן ולוחמי זרוע איילון של מג"ב מרכז, נחקר ונכלא.

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האירוע התרחש אמש במסעדת "מוטיס - הטשולנטייה" בבני ברק, שם הגיע בנט במסגרת קמפיין הבחירות לפגישה עם בחורי ישיבה וצעירים חרדים. על פי הדיווחים, בעיצומה של הפגישה התקבצו במקום פעילים קיצונים, והאווירה השתנתה. ויהי לפלא: המקובל נפטר בערב חג הסוכות; הרבנית נפטרה בערב חג הפסח חזקי שטרן | 12:36 במהלך המהומה שהתפתחה, הושלך בקבוק זכוכית לעבר בנט. על פי הודעת המשטרה, החפץ שהושלך לא פגע באישיות הציבורית. עם זאת, במפלגת "ביחד" טענו כי שני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו, והיא טופלה במקום. המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת. החשוד ישוחרר ביום ראשון הקרוב, בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי.