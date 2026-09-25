יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, נתן הבוקר (שישי) צו ארעי לעמותת "שקל הטהור", הקשורה לחסידות סאטמר. הצו אוסר על העמותה להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו, להציע להם זאת או להבטיח להם זאת.

העתירה הוגשה על ידי התנועה למען איכות השלטון, שטענה כי העמותה החלה להעניק "תמיכות" בשווי 200 דולר לאנשי החסידות שמצהירים שאינם מצביעים בבחירות. לטענת התנועה, מדובר בהפרה של האיסור על שוחד שלא להצביע.

סעיף 122(1) לחוק הבחירות לכנסת קובע שאסור לתת או להציע "שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת". יו"ר ועדת הבחירות מצא שלפי הראיות שצורפו לעתירה, קם חשש כבד להפרת הדין שיורדת לשורש דיני הבחירות.

על פי התוכנית שפורסמה בעבר, המענקים אמורים להיות מחולקים לאלו הנמנים עם חוגי "העדה החרדית", כאשר השנה הורחב מעגל הזכאים לכלול גם קהילות נוספות ברחבי המגזר החרדי שהתחייבו שלא לקחת חלק בבחירות.

קרן "שקל הטהור" הסאטמרית נוסדה לפני כ-13 שנה על ידי האדמו"ר מסאטמר, והיא מעניקה מענקים למי שמתנזרים מקבלת תקציבים ממדינת ישראל. במוצאי יום הכיפורים האחרון, קיבל האדמו"ר מסאטמר סקירה מקיפה מעסקני הקרן על היערכות החלוקה והרחבתה לקהילות נוספות.