מעטפה עם 1,200 ש"ח לאברך: אלפים נהרו לחלוקת הצדקה של הנגיד

המונים נהרו היום (שישי) לבניין ישיבת אורייתא בירושלים, שם מקיים הנגיד יואלי לנדאו חלוקת צדקה מיוחדת. לנדאו מעניק 1200 ש"ח לכל אברך נשוי הזקוק לצדקה, והתגובה עברה את כל הציפיות.

אלפי אנשים הגיעו למקום, והמוני העם יצרו עומס כבד ברחוב שטראוס בירושלים. בעקבות ההמונים, קווי אוטובוס, ביניהם קו 1 המגיע מהכותל המערבי, לא נכנסים לרחוב ונאלצים לעקוף את האזור.

לנדאו, המיליארדר האמריקאי הידוע בפעילות הצדקה שלו, ממשיך במסורת משפחתית עמוקה. סבו, הרה"ח ר' מרדכי לייב דייטש ז"ל, שימש כמשב"ק של הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע, והנכד ממשיך בדרכו.

החלוקה מתקיימת בבניין ישיבת אורייתא. הסכום הנדיב - 1200 ש"ח לכל אברך נשוי - משקף את היקף הפעילות הצדקה של לנדאו, שנודע בתרומותיו הנדיבות למוסדות תורה.

רק לפני מספר חודשים, ביקר לנדאו בקרעסטיר במהלך ההילולא ה-101 להרה"ק רבי ישעי'לה זי"ע. אז הגיע עם מסוק פרטי לבית המדרש המשוחזר, והתרגש עד מאוד כשעמד במקום שבו התפלל סבו. באותו ביקור הודיע על תרומת עתק למימון "החדר השני" ועזרת נשים בבית המדרש, לעילוי נשמת סבו.

החלוקה הנוכחית בירושלים ממשיכה את מסורת הנדיבות של לנדאו, שזכה להכרה רבה בעולם התורה. ההמונים שנהרו למקום מעידים על הצורך הגדול בקרב אברכים, ועל האמון שהציבור החרדי רוכש בפעילותו.