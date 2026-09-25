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מעטפה עם 1,200 ש"ח לאברך: אלפים נהרו לחלוקת הצדקה של הנגיד

הנגיד יואלי לנדאו מחלק 1200 ש"ח לכל אברך נשוי • אלפי אנשים נהרו לבניין ישיבת אורייתא | קווי אוטובוס לא נכנסים לרחוב שטראוס (חרדים)

8תגובות
(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

המונים נהרו היום (שישי) לבניין ישיבת אורייתא בירושלים, שם מקיים הנגיד יואלי לנדאו חלוקת צדקה מיוחדת. מעניק 1200 ש"ח לכל אברך נשוי הזקוק לצדקה, והתגובה עברה את כל הציפיות.

אלפי אנשים הגיעו למקום, והמוני העם יצרו עומס כבד ברחוב שטראוס בירושלים. בעקבות ההמונים, קווי אוטובוס, ביניהם קו 1 המגיע מהכותל המערבי, לא נכנסים לרחוב ונאלצים לעקוף את האזור.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

לנדאו, המיליארדר האמריקאי הידוע בפעילות הצדקה שלו, ממשיך במסורת משפחתית עמוקה. סבו, הרה"ח ר' מרדכי לייב דייטש ז"ל, שימש כמשב"ק של הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע, והנכד ממשיך בדרכו.

החלוקה מתקיימת בבניין ישיבת אורייתא. הסכום הנדיב - 1200 ש"ח לכל אברך נשוי - משקף את היקף הפעילות הצדקה של לנדאו, שנודע בתרומותיו הנדיבות למוסדות תורה.

רק לפני מספר חודשים, ביקר לנדאו בקרעסטיר במהלך ההילולא ה-101 להרה"ק רבי ישעי'לה זי"ע. אז הגיע עם מסוק פרטי לבית המדרש המשוחזר, והתרגש עד מאוד כשעמד במקום שבו התפלל סבו. באותו ביקור הודיע על תרומת עתק למימון "החדר השני" ועזרת נשים בבית המדרש, לעילוי נשמת סבו.

החלוקה הנוכחית בירושלים ממשיכה את מסורת הנדיבות של לנדאו, שזכה להכרה רבה בעולם התורה. ההמונים שנהרו למקום מעידים על הצורך הגדול בקרב אברכים, ועל האמון שהציבור החרדי רוכש בפעילותו.
אברכיםצדקהישיבת אורייתאיואלי לנדאו
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8 תגובות

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6
אשריו
מקסים
5
עם כל הקנאות של סאטמר, הם גם הכי נדיבים.
ליטאי
גם יוצרי נז"א נדיבים.
אא
מה יוצרי נז"א נדבו ולמי? לנדא תרם מאות מיליונים מכיסו הפרטי לצדקה ולהחזקת תורה.
אא מטומטם
4
בסוף זה מה שנשאר מעשים טובים, במקום להשקיע בעצים ואבנים ואנדרטות נותנים אוכל לאברכים
הלוואי וילמדו ממנו

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