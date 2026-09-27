הביקור שגרם למשגיח רבי דן סגל להפר קבלה של עשרות שנים | צפו

הביקור של המשגיח רבי דן סגל אצל דוקי גרינוולד

הביקור של המשגיח רבי דן סגל אצל דוקי גרינוולד

במשך עשרות שנים, המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל, נוהג להיות בתענית דיבור בימי חודש אלול ולא לדבר כלל בעניינים שאינם תורה.

אלא שבחודש אלול האחרון, ערך המשגיח ביקור חולים אצל איש החסד הרה"ח ר' דוקי גרינוולד - שנפטר במהלך יום טוב ראשון של סוכות, והביקור הזה גרם למשגיח להפר את הקבלה.

במהלך הביקור, נראה דוקי גרינוולד אומר לרבי דן סגל שלא ידבר כי זה אלול - ורבי דן בתענית דיבור כל אלול.

ר' דוקי נודע כאחד מחלוצי ההצלה במגזר החרדי והיה ממקימי ומייסדי ארגוני ההצלה הראשונים בארץ, כשהוא לוקח חלק מרכזי בהקמת 'הצלה ישראל' בירושלים. הוא הקדיש את חייו להצלת חיים במסירות נפש סביב השעון, והיה דמות מוכרת ואהובה בחסידות ברסלב ומחוצה לה בזכות מאור פניו ולבו הפתוח לכל נזקק.

חייו ידעו שבר עמוק לפני מספר שנים עם פטירתה בדמי ימיה של רעייתו החשובה מרת חינא רחל גרינוולד ע"ה, בתו של הרב חיים מנחם קרמר, שנפטרה בגיל 47 לאחר מאבק במחלה והותירה שבעה יתומים.

למרות האבל הכבד ותעצומות הנפש שנדרשו ממנו, הוא המשיך לגדל את ילדיו במסירות אב ואם גם יחד, וזכה בחודש אלול תשפ"ה להכניס ספר תורה מהודר לעילוי נשמתה יחד עם בנו לבית המדרש של חסידי ברסלב ברמת בית שמש ד'.

פטירתו הכואבת מגיעה חודש בלבד לפני שמחת חתונת בנו.

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