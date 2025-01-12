גדולי ישראל בראשות הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, יוצאים בשעה זו למסע איסוף כספים בלונדון, ביום חמישי האחרון, נכנס המשגיח למעונו של הגר"ד לנדו והתקשורת ביניהם על מספר עניינים בענייני השעה נעשתה באמצעות הכתב - למרות שישבו אחד ליד השני | "כיכר השבת" עם ההסבר מדוע זה קרה ועם התיעוד (חרדים)
בחיל ורעדה פתחו הבוקר רבבות בני הישיבות, ואברכי רשתות הכוללים בכל קצווי תבל שישה שבועות של לימוד התורה הק', מתוך קדושה וטהרה, ובתיקון המידות, כל אחד לפום דרגא דיליה | כתב 'כיכר השבת' מתמצת ביריעה אחת אודות הימים הנשגבים מבינת אנוש, אשר סגולותיו ידועות לכל זה דורי דורות ע"פ תורת הסוד והקבלה (חרדים)
בחצות הלילה של יום המסוגל לזיווגים ט"ו באב, נערך בציונו הקדוש של התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה מעמד התפילה להבאת שוועת מצפי ישועה לישועת המצפים לזיווג הגון • המעמד התקיים לאחר סדר לימוד מיוחד של שעות רצופות בתענית דיבור ע"י מאות לומדי "רינה של תורה" ברחבי הארץ כאשר קבוצה שתואמה מראש הותרה להיכנס למתחם הציון בראשות גדולי ישראל שליט"א, להשמיע זעקת המוני ישראל (חרדים)
ראשי ישיבות מיר, כפר חסידים, עטרת ישראל, קול תורה ונוספים יוצאים למסע בליטא וישאו תפילה על קבריהם של הגאון מוילנא והחפץ חיים. בחוברת הוראות למשתתפי המסע נכתב כי על פי הוראת הגר"ח קנייבסקי, על הנוסעים לטבול במקווה טהרה לפני הנסיעה