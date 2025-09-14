השמועות על התקיפה הישראלית בקטאר ממשיכות להכות גלים בעולם הערבי והמערבי – כשהיום נוספה דרמה נוספת: ראש הממשלה נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הופיעו יחד ברחבת הכותל, חתמו בספר האורחים והטמינו פתקים באבני הכותל. האם מדובר ברמז לברית צבאית מתהדקת? • כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הסליחות – בלילה או בבוקר?

בישיבות ובחצרות החסידים נפתחו ימי הסליחות ברוב עם. אלא שהוויכוח העתיק התעורר מחדש: האם לומר בלילה או בשעות ההשכמה המוקדמות? אחד המשגיחים תקף בחריפות את אמירת הסליחות בערב, ואילו בהיכלי החסידים האדמו"רים עצמם ירדו לפני התיבה ברגש עצום • התיעוד המלא – בכתבת הווידאו שלפניכם.

שיחת פתקים בין ראש הישיבה למשגיח

בפגישה מיוחדת לכבוד ימי הרחמים והסליחות, נפגשו ראש הישיבה מרן הגר"ד לנדו והמשגיח הגאון רבי דן סגל – אך השיחה ביניהם התקיימה בכתב בלבד, בשל ההקפדה שלא לדבר דברים בטלים בחודש אלול. השניים בירכו זה את זה בברכת השנים, ובעולם הישיבות נרשמה התרגשות • כל הפרטים – בכתבת הווידאו שלפניכם.

ההפתעה לתלמידי הישיבה החסידית

באמצע סיום מסכתות בישיבת ויז’ניץ בבני ברק – הדלת נפתחה, ומי שהופיע בהפתעה היה לא אחר מהגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, בנו של האדמו"ר. הוא חיזק את הבחורים בדברי תורה וריקד עימם בשמחה. רגעים של רוממות ותחושה של קרבת אלוקים • התיעוד המרגש – בכתבת הווידאו שלפניכם.

המודעה מלפני 50 שנה

במהלך שיפוץ בית המדרש המרכזי של סאטמר בוויליאמסבורג, נחשפה מודעה נדירה מתקופת האדמו"ר ה"ויואל משה", ובה קריאה לנשים להגיע בלבוש צנוע וללא פאות ארוכות. הגילוי עורר התרגשות רבה בקרב החסידים – דווקא בערב חנוכת הבית המחודש ואמירת הסליחות • הסיפור המלא – בכתבת הווידאו שלפניכם.

לאן נעלם מוטלה קרליץ?

רחש בחש במגזר: לאחר שמוטלה קרליץ הוזכר כמי שעשוי לסייע לנתניהו במשבר חוק הגיוס – הוא נעלם מהזירה, לטענת גורמים פוליטיים בשל חילוקי דעות פנימיים ואף בשל עברו כחבר ועדת החקירה לאסון מירון. האם מדובר בפרישה מכוונת או בהעלמות זמנית? • כל הפרטים – בכתבת הווידאו שלפניכם.