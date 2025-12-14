כיכר השבת
בג"ץ דרש תשובה מנתניהו על בן-גביר - ראש הממשלה הגיב בחריפות במכתב ארוך

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום לבג"ץ במכתב מפורט לדרישות לפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והבהיר לבית המשפט כי הוא אינו בעל סמכות לדון בנושא וכי הסמכות נתונה לדעתו של ראש הממשלה בלבד | עם זאת, נתניהו הבהיר כי ישנן גם טענות לגופו של עניין, אם יחליט בית המשפט כי הסמכות נתונה בידיו (חדשות) 

יפרק את הממשלה? נתניהו ובן גביר (צילום: Photo by Olivier Fitoussi/Flash90)

ראש הממשלה הגיש היום (ראשון) לבית המשפט העליון תגובה מקדמית מפורטת, שבה הוא דורש באופן נחרץ לדחות על הסף את העתירות הציבוריות המבקשות לחייב אותו להדיח את השר לביטחון לאומי מתפקידו.

ראש הממשלה הציג קו הגנה משפטי איתן, וטוען כי בג"ץ אינו הפורום המתאים לדון בשיקול דעתו הבלעדי של ראש הממשלה בנוגע להדחת שר.

בליבת הטיעון המשפטי שהוגש מטעמו של ראש הממשלה והממשלה, נטען כי העתירות חורגות באופן מובהק מהמתחם החוקי ומהסמכויות הנתונות לבית המשפט הגבוה לצדק.

ההגנה מבהירה כי בג"ץ אינו הפורום המתאים לדון בטענות בדבר "אי-סבירות לכאורה בהחלטת ראש הממשלה שלא להעביר את השר מכהונתו" בשל החלטות מנהליות כאלו ואחרות. הטענה היא כי החלטה על העברת שר מכהונתו נתונה לשיקול דעת פוליטי וציבורי של ראש הממשלה, וביקורת שיפוטית על החלטה מסוג זה היא למעשה חריגה מסמכות.

"מן הטעמים שפורטו," נכתב בתגובה, "בית המשפט הנכבד מתבקש בזה לדחות את העתירות על הסף." .

במקביל לדרישה לדחייה על הסף, ראש הממשלה שמר על קו הגנה ברור להמשך ההליך: ככל שבית המשפט יחליט בניגוד לעמדת הממשלה כי יש להמשיך ולדון בעתירות, הרי שהממשלה וראש הממשלה שומרים על זכותם לפרט את טענותיהם המלאות והמקיפות – אף לגופו של עניין.

משמעות הדבר היא שקו ההגנה הנוכחי הוא טכני ומקדמי, והטענות המהותיות שיגנו על התנהלות השר לביטחון לאומי או על החלטותיו של ראש הממשלה לגביו, יוצגו רק אם יידחה הטיעון המקדמי הנוכחי.

התגובה המקדמית נחתמה על ידי באי כוח הממשלה וראש הממשלה, והיא צפויה לעמוד במרכז הדיון המכריע בבית המשפט העליון.

