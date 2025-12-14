הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ קֹדֶשׁ הֵם האדמו"ר מגור הדליק נר ראשון - רבבות חסידים נכחו עם שקיעתה של חמה התאספו רבבות חסידי גור בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים, לחזות בנועם זיו עבודתו הקדושה של האדמו"ר במעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה | בין הרבבות נצפו רבנים רמי מעלה לצד דיינים ומורי הוראה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 22:29