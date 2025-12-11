במעמד חסידים ואנשי מעשה בראשות האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, התקיים מעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית לבנין התלמוד תורה החדש של חסידי סערט ויז'ניץ בבית שמש.

עם הגעתו של האדמו"ר לרחבת הבניין הביע דברי שבח והודאה להשי"ת על רוב חסדיו שזוכים ברוך ה' לחנוך בניין קדוש זה, וברגשי קודש נעלים קבע הרבי מזוזה בפתח הבניין.

בהמשך נכנס האדמו"ר לעריכת טיש לחיים, ולאחר שירת 'אודה' פתח בדברות קודש, כשהוא מרחיב שוב בדברי תודה להשי"ת שזוכים להעמיד דורות ישרים בדרך ישראל סבא קדישא, בדרך התורה המסורה לנו מדור דור.

הרבי הזכיר בדבריו, מדברי זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' זי"ע, על הכתוב: 'את ד' אלוקיך תירא', ודרשו חז"ל, את, לרבות תלמידי חכמים, איך ניתן להעמיד דורות יראים ושלמים ותלמידי חכמים ? כשבונים מקום תורה בו יתחנכו לגיונות של תלמידי חכמים בדרך המסורה על ידי זה מרבים יראת שמים בעולם!

בהמשך דבריו קשר קשרי תהילה לעסקנים הנכבדים אשר עמדו לימין הנהלת המוסדות בחנוכת הבנין.

בהמשך המעמד נשא דברים מנהל הרוחני של הת"ת הרה"ח יעקב לאזאר, בראשית דבריו קידם בברכה נאמנה את פני האדמו"ר, שהופיע בהדרתו לפאר את המעמד הנכבד ולראות את פריחתה של החסידות בעיר.

כן התכבד לשאת דברים ראש העיר שמואל גרינברג שהביע בדבריו הקצרים את הזכות הגדולה להושיט יד למען פיתוחם וביסוסם של מוסדות סערט ויז'ניץ בעיר.

עם סיום המעמד יצא האדמו"ר לסיור ברחבי בניין התלמוד תורה, והביע את התפעלותו מהכיתות הגדולות והמרווחות וכל המבואות מסביב למען תלמידי התשב"ר.