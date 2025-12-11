שתי ילדות כבנות עשר מראשון לציון נזקקו לטיפול רפואי בעקבות קריסת עץ כתוצאה מהסופה, כך עולה מדיווח של מד"א.

לפי הדיווח, האירוע התרחש במוסד החינוכי בו לומדות הילדות, והן פונו לבית החולים במצב קל עם חבלת ראש.

ממד"א נמסר: "בשעה 12:25 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון, על עץ שקרס בחצר מוסד חינוכי בראשון לציון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שמיר-אסף הרופא, 2 ילדות כבנות 10 במצב קל, עם חבלת ראש".

חובש מד"א תיאר את האירוע: "קיבלנו דיווח על עץ שקרס במוסד חינוכי, כשהגענו למקום ראינו את העץ שקרס ו-2 ילדים כבני 10 שנפגעו ממנו. הם היו בהכרה מלאה וסבלו מחבלה קלה בראש. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנס של מד"א לבית החולים".

עוד נמסר על מספר רכבים שנתקעו בהצפות באזור השפלה, כאשר בשלב מסוים החליטו הנהגים להזעיק עזרה.

"בחצי שעה האחרונה צוותי מד"א הוזנקו למספר זירות של רכבים שנלכדו בהצפות בגזרת השפלה. בשלב זה צוותי מד"א שבמקום מסייעים לפעולות החילוץ וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".