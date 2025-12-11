כיכר השבת
פונו לבית החולים

נזקי הסופה: שתי ילדות נפצעו מקריסת עץ בראשון לציון - רכבים נתקעו בהצפות בשפלה

מד"א הודיע אחר הצהריים על נזקים ראשונים של הסופה 'ביירון' שמכה בשעות אלו בישראל ואף התחזקה היום | לפי הדיווח, שתי ילדות מראשון לציון נזקקו לטיפול רפואי לאחר שעץ קרס עליהן, בנוסף דווח על מספר רכבים שנתקעו בהצפות ונהגיהם הזעיקו עזרה (חדשות)

למה קוראים לסופה בשם? (צילום: שאטרסטוק)

שתי ילדות כבנות עשר מראשון לציון נזקקו לטיפול רפואי בעקבות קריסת עץ כתוצאה מהסופה, כך עולה מדיווח של מד"א.

לפי הדיווח, האירוע התרחש במוסד החינוכי בו לומדות הילדות, והן פונו לבית החולים במצב קל עם חבלת ראש.

ממד"א נמסר: "בשעה 12:25 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון, על עץ שקרס בחצר מוסד חינוכי בראשון לציון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שמיר-אסף הרופא, 2 ילדות כבנות 10 במצב קל, עם חבלת ראש".

חובש מד"א תיאר את האירוע: "קיבלנו דיווח על עץ שקרס במוסד חינוכי, כשהגענו למקום ראינו את העץ שקרס ו-2 ילדים כבני 10 שנפגעו ממנו. הם היו בהכרה מלאה וסבלו מחבלה קלה בראש. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנס של מד"א לבית החולים".

עוד נמסר על מספר רכבים שנתקעו בהצפות באזור השפלה, כאשר בשלב מסוים החליטו הנהגים להזעיק עזרה.

"בחצי שעה האחרונה צוותי מד"א הוזנקו למספר זירות של רכבים שנלכדו בהצפות בגזרת השפלה. בשלב זה צוותי מד"א שבמקום מסייעים לפעולות החילוץ וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר