כיכר השבת
מחזות נדירים

תיעודי סערה: 14 בני אדם חולצו בשיטפונות - רכבים נתקעו בהצפות במספר ערים | צפו

הסערה ביירון נמצאת כעת בעיצומה, ומכל רחבי הארץ מגיעים תיעודים של הצפות ורכבים הנתקעים במים בגובה רב | נחל סער החל לזרום לראשונה מתחילת העונה - וכך זה נראה | 14 ישראלים נזקקו לחילוץ על ידי כב"ה ומד"א לאחר שרכבם נתקע בהצפות (חדשות) 

רכבים מתחת למים ביבנה (צילום: כבאות והצלה לישראל מחוז מרכז)

הסופה 'ביירון' כבר הביאה גשמי ברכה מרובים, לצד הצפות ושטפונות ענק באזורים המועדים ואף ברחבי הערים.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים רכבים מוצפים עד לגובה רב, כאשר הנהגים נזקקו אף לחילוץ של כב"ה.

לפי הודעת כב"ה, לוחמי האש ממחוז מרכז פועלים במספר זירות לחילוץ לכודים מהצפות ברחבי העיר יבנה, כתוצאה מהגשמים העזים וההצפות שנוצרו במהלך סופת ׳ביירון׳.

רכבים מתחת למים ביבנה (צילום: כבאות והצלה לישראל מחוז מרכז)
רכבים מתחת למים ביבנה (צילום: כבאות והצלה לישראל מחוז מרכז)

במקביל, צוותי לוחמי האש מתחנת רחובות, בסיוע יחידות נוספות, פועלים במספר זירות שונות ברחבי העיר. האירועים העיקריים מתמקדים בחילוץ אזרחים שרכבם נתקע במוקדי הצפה. כב"ה הודיעה כי עד כה, חולצו 14 לכודים מרכבים ששקעו במים ב-8 זירות שונות.

כל המחולצים בריאים ושלמים.

כך זה נראה ברחובות:

"יש מונית באזור?" (צילום: לפי סעיף 27א')

בצילומים שפרסמה 'רשות הטבע והגנים', נראה מפל סער זורם לראשונה לאחר גשמי הברכה שירדו באזור.

צפו בתיעוד המרהיב.

נחל סער זורם (צילום: עודאי עבד אל ולי, רשות הטבע והגנים)

וכך נראה חילוץ אזרחים על ידי מד"א ביבנה:

(צילום: דוברות מד"א)
(צילום: דוברות מד"א)
(צילום: דוברות מד"א)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר