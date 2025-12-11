הסופה 'ביירון' כבר הביאה גשמי ברכה מרובים, לצד הצפות ושטפונות ענק באזורים המועדים ואף ברחבי הערים.
בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים רכבים מוצפים עד לגובה רב, כאשר הנהגים נזקקו אף לחילוץ של כב"ה.
לפי הודעת כב"ה, לוחמי האש ממחוז מרכז פועלים במספר זירות לחילוץ לכודים מהצפות ברחבי העיר יבנה, כתוצאה מהגשמים העזים וההצפות שנוצרו במהלך סופת ׳ביירון׳.
במקביל, צוותי לוחמי האש מתחנת רחובות, בסיוע יחידות נוספות, פועלים במספר זירות שונות ברחבי העיר. האירועים העיקריים מתמקדים בחילוץ אזרחים שרכבם נתקע במוקדי הצפה. כב"ה הודיעה כי עד כה, חולצו 14 לכודים מרכבים ששקעו במים ב-8 זירות שונות.
כל המחולצים בריאים ושלמים.
כך זה נראה ברחובות:
בצילומים שפרסמה 'רשות הטבע והגנים', נראה מפל סער זורם לראשונה לאחר גשמי הברכה שירדו באזור.
צפו בתיעוד המרהיב.
וכך נראה חילוץ אזרחים על ידי מד"א ביבנה:
0 תגובות