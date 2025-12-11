הסופה 'ביירון' כבר הביאה גשמי ברכה מרובים, לצד הצפות ושטפונות ענק באזורים המועדים ואף ברחבי הערים.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים רכבים מוצפים עד לגובה רב, כאשר הנהגים נזקקו אף לחילוץ של כב"ה.

לפי הודעת כב"ה, לוחמי האש ממחוז מרכז פועלים במספר זירות לחילוץ לכודים מהצפות ברחבי העיר יבנה, כתוצאה מהגשמים העזים וההצפות שנוצרו במהלך סופת ׳ביירון׳.