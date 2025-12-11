דובר צה"ל מפרסם היום (חמישי) תיעוד מיוחד מהר החרמון המושלג, לאחר מעבר הסופה ביירון.

היחידה לפינוי שלגים של מערך הטכנולוגיה והאחזקה בפיקוד הצפון, בחטיבה 810, פועלת ברציפות, כדי לספק מענה מקיף לכלל הצרכים בגזרה הצפונית.

"בעזרת כלים ייעודיים והמון נשמה, הם מבטיחים את הרציפות והכשירות המבצעית", מתאר צה"ל.

מפקד יחידת פינוי השלגים, רס״ב כ׳ אמר: ״חיל הטנ״א נותן מענה לגזרה הצפונית בהיבטים של פתיחת צירי שלג על מנת לאפשר מעבר של חיילים , ותמיכה טכנולוגית ואחזקתית ללוחמים בשטח. נמשיך לעשות הכל כדי שלחיילים בשטח יהיה את המענה הראוי ולאפשר את כשירות האמל״ח בכל תנאי מזג אויר״.

צפו בתיעודים. (קרדיט: דובר צה"ל)