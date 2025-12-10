כיכר השבת
עימות ישיר

ביסמוט בתגובה חריפה להודעת היועמ"שית: "שאלות אפלות ביחס למעורבותך בשדה תימן"

יו"ר ועדת חוץ ובטחון ח"כ בועז ביסמוט הגיב בחריפות להודעת היועמ"שית גלי בהרב מיארה, בה הביעה התנגדות לחוק הגיוס המוצע | "ניסיון יפה להסיח את הדיון עם חוות הדעת, בדיוק ביום שבו עולות שאלות אפלות ביחס למעורבותך בפרשת שדה תימן" (פוליטי מדיני)

12תגובות
היועמ"שית מימין, ביסמוט משמאל (צילום: אורן בן חקון ויונתן זינדל, פלאש 90)

יו"ר ועדת חוץ ובטחון ח"כ בועז ביסמוט הגיב בעקיצה להודעת היועמ"שית גלי בהרב מיארה הערב (רביעי), בה הביעה התנגדות לחוק הגיוס המוצע.

"ניסיון יפה, עו"ד מיארה, להסיח את הדיון עם חוות הדעת, בדיוק ביום שבו עולות שאלות אפלות ביחס למעורבותך בפרשת שדה תימן", כתב ביסמוט בפוסט שפרסם ברשת X. "ניסיון יפה, אבל לא הפעם".

כזכור, על פי דיווחו של העיתונאי אבישי גרינצייג באתר i24NEWS שפורסם אתמול, סגן הפצ"רית גל עשהאל, שמונה על ידי היועצת המשפטית לממשלה לבדוק את פרשת ההדלפה, טען בפני חוקרי המשטרה כי פעל בתיאום מלא עם הדרגים הבכירים בפרקליטות.

במהלך חקירתו, כאשר חוקרי המשטרה האשימו אותו בביצוע בדיקה רשלנית, הגיב סגן הפצ"רית בחריפות והאשים ישירות את היועמ"שית.

"לא רק שאני לא רשלן, אלא אין פעולה שעשיתי שלא קיבלתי עליה תשבחות מלשכת היועמ"שית", אמר עשהאל בין הדברים. לדבריו, "המשנה לפרקליט המדינה אמר שהבדיקה מעמיקה ורצינית. לשכת היועמ"שית נותנת לי ריקושטים שגם נאמרו בהמשך לבג"ץ שהבדיקה מאוד רצינית ומעמיקה. אז מה אתם רוצים ממני?".

עוד הוסיף עשהאל: "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכת היועמ"שית שהם בקיאים בחקירת הדלפות ויש להם ניסיון עשיר ממני בנושא. אין פה שום דבר פלילי מהצד שלי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
מי אמור לזמן את העבריינית הסידרתית לחקירה? אולי לגבש תביעה יצוגית של 99 אחוז מהאוכליה היהודית?
בשט
11
ביסמוט מראה אומץ הוא מחבר בין פעולתה הציבורית של היועמ"שית לבין אירועים בעייתיים בעבר ומאיר את העיניים לציבור זה חיזוק להבעת פיקוח וביקורת על מי שמחזיקה במשרה בכירה
טל
10
כל ניסיון להסיט את הדיון לא יצליח מול עקרונות ברורים של ציבוריות ושקיפות
ישראל
9
מדובר בעמדה נוקבת שמדגישה את עקרון השקיפות הציבורית כשיש חקיקה שנוגעת לכלל אזרחי המדינה אין מקום לשימוש בחוות דעת משפטיות שמסיחות את הדעת ומשרתות אג'נדה פוליטית או אישית
חיים
8
הציבור חייב לדעת שההחלטות שמתקבלות בשמה אינן מוטות ואינן קשורות לאינטרסים אישיים או פרשיות מעורפלות בעבר
דניאל
7
ראשית הוא ממקד את הציבור בכך שהיועצת המשפטית לממשלה מחויבת לשקיפות ולנקיון כפיים שנית הוא מצביע על חוסר עקביות כיצד ניתן להתעקש על חובת ציות לכללים משפטיים מול הציבור כאשר קיים חשד למעורבות בפרשה בעייתית?
לוי
6
היועצת המשפטית חייבת להיות נקייה מספקות ושקופה בכל פעולה במיוחד כאשר מדובר בהשפעה על חוקי הגיוס והשוויון בצבא לא ניתן להתעלם מהשאלות הציבוריות שמעלות חשש לניגוד עניינים והציבור זכאי לדעת שהחוק משרת את טובת הכלל ולא אג'נדות פרטיות
רוני
5
ביסמוט מראה שאין לו כוונה להיכנע למניפולציות משפטיות או פוליטיות ושכל ניסיון להסיח את דעת הציבור או הכנסת לא יעבור
עידן
4
כל אדם שמחזיק במשרה בכירה חייב להיות נקי מספקות ושקוף בפעולותיו במיוחד כאשר מדובר בהשפעה על חוקים שמחייבים את הציבור כולו מדובר בהצגת ניגוד עניינים אפשרי היועצת מונתה לתת חוות דעת על חוק חשוב ובמקביל מופיעים חשדות על מעורבותה בפרשה אחרת זה מעלה שאלה אתית ופיקוחית חמורה
וולבה
3
נכון זהו ניסיון ברור של היועצת למשוך את הציבור והכנסת למסלול עוין להעמיס מסמך ארוך ומסובך במקום להתמודד עם החובה המיידית והצודקת של חובת הגיוס והשוויון במילואים ח"כ ביסמוט חושף את הטריק הציבורי ומבהיר שאין לתת למסמך כזה להסיח את דעת הציבור
עוזיאל
2
היועמ"שית כפופה לחוק ולתקנות המנהליות של משרד המשפטים ניתן לבדוק האם היא פעלה בהתאם לחוק יסוד השפיטה חוקי המדינה והנחיות משרד המשפטים ניתן להגיש עתירה לבג"ץ נגד חוות דעת שלה או החלטות שהן לטענת הציבור פוגעות בזכויות או חוקי יסוד
בני
1
מבקר המדינה יכול לבדוק את פעילות היועמ"שית במיוחד אם יש חשש לשגיאות ליקויים או ניגודי עניינים דוחות מבקר המדינה הם חוקיים ציבוריים ונחשפים לציבור כך שניתן לראות בהם הערכה מקצועית בלתי תלויה
יוסף

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר