יו"ר ועדת חוץ ובטחון ח"כ בועז ביסמוט הגיב בעקיצה להודעת היועמ"שית גלי בהרב מיארה הערב (רביעי), בה הביעה התנגדות לחוק הגיוס המוצע.

"ניסיון יפה, עו"ד מיארה, להסיח את הדיון עם חוות הדעת, בדיוק ביום שבו עולות שאלות אפלות ביחס למעורבותך בפרשת שדה תימן", כתב ביסמוט בפוסט שפרסם ברשת X. "ניסיון יפה, אבל לא הפעם".

כזכור, על פי דיווחו של העיתונאי אבישי גרינצייג באתר i24NEWS שפורסם אתמול, סגן הפצ"רית גל עשהאל, שמונה על ידי היועצת המשפטית לממשלה לבדוק את פרשת ההדלפה, טען בפני חוקרי המשטרה כי פעל בתיאום מלא עם הדרגים הבכירים בפרקליטות.

במהלך חקירתו, כאשר חוקרי המשטרה האשימו אותו בביצוע בדיקה רשלנית, הגיב סגן הפצ"רית בחריפות והאשים ישירות את היועמ"שית.

"לא רק שאני לא רשלן, אלא אין פעולה שעשיתי שלא קיבלתי עליה תשבחות מלשכת היועמ"שית", אמר עשהאל בין הדברים. לדבריו, "המשנה לפרקליט המדינה אמר שהבדיקה מעמיקה ורצינית. לשכת היועמ"שית נותנת לי ריקושטים שגם נאמרו בהמשך לבג"ץ שהבדיקה מאוד רצינית ומעמיקה. אז מה אתם רוצים ממני?".

עוד הוסיף עשהאל: "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכת היועמ"שית שהם בקיאים בחקירת הדלפות ויש להם ניסיון עשיר ממני בנושא. אין פה שום דבר פלילי מהצד שלי".