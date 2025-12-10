שר החינוך מגיב לאיומים של "אחים לנשק": "לא אשנה את החלטתי"

אחרי שארגון אחים לנשק איים שיפנה לבג"ץ בעקבות החלטת שר החינוך יואב קיש להוציאו מבתי הספר, השר השיב להם במכתב חריף בו הבהיר: "האיומים שלכם לא משפיעים עליי".

כזכור, קיש הודיע כי אנשי אחים לנשק לא ייכנסו לבתי הספר, בגלל תמיכה שהביעו לדבריו בסרבנות לפני טבח ה-7 באוקטובר. הארגון בתגובה איים במכתב ששלח לשר החינוך בפנייה לבג"ץ בנושא.

״קיבלתי את מכתבכם ובו איומים מרומזים ומפורשים שנועדו, כך נראה, להפעיל לחץ על משרד החינוך ועליי כשר הממונה", כתב קיש במכתב ששלח לארגון.

"ברצוני להבהיר כבר בתחילת הדברים: האיומים הללו לא ישפיעו כהוא זה על החלטתי. מדיניות משרד החינוך ברורה, מוצדקת ותישאר בתוקף: ארגון אשר קרא לסרבנות ופגע בביטחון המדינה – לא ייכנס לכותלי בתי הספר.

כפי שהבהיר מנכ"ל משרד החינוך למנהלי המחוזות במשרד: "במסגרת הפעלת תוכניות או מענים חינוכיים במוסדות חינוך בין אם הפעלה חד-פעמית או מתמשכת, בין בתמורה ובין בהתנדבות, לא ייכללו תכנים העומדים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי שכולל את הסעיף הבא: 'לחנך לשירות משמעותי בצבא הגנה לישראל או לשירות לאומי-אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי'".

מערכת החינוך אינה זירה פוליטית, נקודה".

השר הוסיף והסביר כי החלטתו אינה נובעת משיקול פוליטי, אלא משיקול חינוכי וערכי. "למען הסר ספק הריני מודיע לכם: לא אשנה את החלטתי, גם לא תחת איומים משפטיים", סיכם קיש. "אני מציע כי במקום ניסיונות לחץ ואולטימטומים, תכבדו את גבולות מערכת החינוך ואת הצורך לשמור עליה כמרחב ניטרלי, מאחד ומחזק – ולא כזירה למאבקים פוליטיים.״