ראש הממשלה נתניהו, הערב במליאה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, נואם בשעה זו (שני) במליאת הכנסת, בדיון ארבעים חתימות, אותו ביקשו חברי האופוזיציה.

הנושא של הדיון הוא - "קריסת מעמדה הבין-לאומי של ישראל", ולכך התייחס ראש הממשלה בהרחבה בנאום שלווה בצעקות רבות מצד האופוזיציה. "קריסת מעמדה הבין-לאומי של ישראל?", תהה נתניהו על נושא הדיון ואמר: "איזה ניתוק יש פה מהמציאות, איזה מחזור של סיסמאות חלולות שהן ההפך הגמור מכל מה שקורה בפועל. מדינת ישראל היום חזקה מאי פעם". נתניהו גם התייחס ליחסים עם ארצות הברית ורוסיה ואמר: "אנחנו ידידים של ארה"ב אבל אנחנו שתי מדינות עצמאיות, כשהחברות מתבססת על ערכים משותפים וגם על אינטרסים משותפים שרק התחדדו". לא מצחיק: המיצג של התלמידים הצעירים בבית הספר גרם לסערה דניאל הרץ | 18:33 "לישראל", הסביר ראש הממשלה: "אין בעלת ברית טובה מארה"ב, ולארה"ב אין בעלת ברית טובה יותר מישראל". על הקשר עם רוסיה אמר ראש הממשלה: "יש לנו מגעים רצופים עם מעצמה עולמית נוספת, רוסיה. אני משוחח עם נשיא רוסיה פוטין באופן קבוע, כדי לבסס את היחסים". בהמשך הנאום התייחס ראש הממשלה לביקור המדיני הראשון של קנצלר גרמניה אתמול בישראל והסביר על החשיבות שלו, חברי יש עתיד לא התאפקו וקראו קריאות ביניים: "הוא הגיע לפה כי אתה לא יכול לנחות בגרמניה". נתניהו לא נותר חייב והשיב: "מדוע אתם חוזרים על השקר הזה?".

נתניהו על הקשרים עם העולם ( צילום: ערוץ כנסת )

על חוק הגיוס, אמר ראש הממשלה: "מדובר בתחילתו של תהליך היסטורי. הוא צפוי להביא להגדלה של פי 3 או 4 ממה שהיה בממשלה הקודמת שכונתה ממשלת הריפוי".

לאחר שהחלו צעקות מצד האופוזיציה, אמר ראש הממשלה: "עולם התורה שמר עלינו אלפי שנים וימשיך לשמור עליו בשילוב עם הגיוס".

לפיד השיב לנתניהו, כאשר עלה לנאום אחריו: "יש לי שאלה אחת אליך לגבי חוק ההשתמטות: מה תגיד לפצועים? מה תגיד להם אם תעביר את חוק ההשתמטות? אתה עומד ליד המיטה של איש צעיר, שיחיה עכשיו חיים שלמים בלי ידיים, או בלי רגליים, מה תגיד לו?".

עוד אמר לפיד: "איך תסביר לו שאותה היד שחתמה על צו הגיוס שלו, שלחה אותו למלחמה, שלחה אותו להפצע - היא גם היד שחותמת על שחרור של עשרות אלפי צעירים בריאים במסגרת קומבינה פוליטית מהסוג הנמוך והמכוער ביותר? מה תגיד לו? דרעי לוחץ עלי? יש לי בעיות בקואליציה? אני רוצה להרוויח עוד כמה חודשים על הכסא? זה ההסבר שלך לילדים האלה שנתנו הכל למדינה? שקראו להם והם הלכו, כי הם האמינו שזו חובתם?".

הצעקות של האופוזיציה ( צילום: ערוץ כנסת )

נתניהו אמר על ועדת חקירה ממלכיתית, כי היא לא תקום והוסיף: "אנחנו נביא ועדת חקירה בחוק ממלכתי. אבל בהסכמה לאומית. אנחנו מקדמים וועדה דומה לזו שהיתה בארה״ב אחרי 11/9 שהיתה מורכב מדמוקרטים ורפובליקנים".

לגבי החנינה אמר ראש הממשלה: " יש דילמה בין הצורך לחשוף את הרדיפה לבין הרצון לעסוק בענייני המדינה ואני חושב שזה לטובת המדינה. אם יבוא יבוא, ואם לא יבוא - לא יבוא. יימשך מצעד האיוולת".