תיעוד דרמטי: כטב"מים אוקראינים פוגעים במטוס מיג-29 רוסי

אמש פגעו כטב"מים אוקראינים במטוס קרב רוסי מדגם מיג-29, בשדה התעופה הצבאי קצ'ה | במקביל פגעו הלוחמים במתקן מכ"ם מסוג Irtysh באזור השטח הכבוש בחצי האי קרים (בעולם)

המטוס ומתקן המכ"ם שנפגעו (צילום: המודיעין הצבאי של אוקראינה)

אמש, בלילה שבין רביעי לחמישי, פגעו כטב"מים אוקראינים במטוס קרב רוסי רב-תכליתי מדגם מיג-29, בשדה התעופה הצבאי קצ'ה.

במקביל פגעו במתקן מכ"ם מסוג Irtysh, באזור השטח הכבוש בחצי האי קרים.

בפוסט שפרסם המודיעין הצבאי באוקראינה נמסר כי "ב־4 בדצמבר 2025, בשדה התעופה הצבאי קצ'ה, לוחמי יחידת Primary פגעו במטוס הקרב מיג-29 של הצבא הרוסי. באותו לילה ביצעה היחידה גם תקיפה על מתקני המכ"ם Irtysh סמוך לעיר סימפרופול, הנתונה בשליטה זמנית של הכוחות הרוסיים".

המודיעין אף פרסם תיעוד רשמי של המתקן והמטוס שהושמדו.

הודעת המודיעין ציינה גם כי "לוחמי יחידות המודיעין של GUR ממשיכים באופן שיטתי להחליש את מערכת ההגנה האווירית של על חצי האי הכבוש זמנית, תוך השמדה של מכ"מים, מערכות נגד מטוסים וכעת גם מטוסי קרב של הצבא הרוסי".

עוד נמסר כי ב־21 בספטמבר 2025, לראשונה בהיסטוריה, פגעו טילים של יחידת Primary בשני מטוסי Be-12 Chaika רוסיים נגד צוללות, ובאותה פעולה נפגע גם מסוק Mi-8 רב-תכליתי.

