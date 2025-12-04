מומחית לזכויות אדם חשפה השבוע בעדות דרמטית בסנאט האמריקאי כי רוסיה מעבירה ילדים אוקראינים חטופים למחנות "חינוך מחדש" הממוקמים בצפון קוריאה.

קטרינה רשבסקה, מומחית משפטית במרכז האזורי לזכויות אדם של אוקראינה, ציינה כי המרכז תיעד 165 מחנות כאלה, הפועלים בשטחים כבושים, ברוסיה, בבלארוס וכעת גם בצפון קוריאה.

העדויות חושפות כי שני ילדים, מיכאילו בן ה-12 מהאזור הכבוש של דונייצק וליזה בת ה-16 מסימפרופול הכבושה, נשלחו למחנה סונגדוואן בצפון קוריאה – מרחק של 9,000 קילומטרים מבתיהם. רשבסקה העידה כי במחנה זה, הילדים למדו "להשמיד מיליטריסטים יפנים" ואף נפגשו עם אנשי צבא קוריאנים שתקפו ספינת צי אמריקאית בשנת 1968 – אירוע שבו נהרגו ונפצעו תשעה חיילים אמריקאים.

ההעברות הללו הן חלק ממאמץ רחב יותר ל"רוסיפיקציה" ו"מיליטריזציה" של ילדים אוקראינים. סגן שר החוץ האוקראיני הסביר כי רוסיה מנסה למחוק את זהותם של הילדים, לשלול מהם את שפתם, ספרותם והיסטוריתם, ולהכריח אותם לעבור אינדוקטרינציה אידיאולוגית.

ברקע לחשיפות המטרידות, העצרת הכללית של האו"ם אימצה החלטה ברוב קולות הדורשת מרוסיה להחזיר באופן מיידי וללא תנאי את כל הילדים האוקראינים שגורשו באופן בלתי חוקי. לפי הנתונים, רוסיה גירשה עד כה לפחות 20,000 ילדים, אך עד כה רק 1,850 מהם הצליחו לשוב לאוקראינה.

ההחלטה קוראת לרוסיה להפסיק באופן מיידי כל נוהג של העברה בכפייה, שינוי מעמד אישי, כולל אימוץ, ואינדוקטרינציה של ילדים אוקראינים. הדיפלומטים הדגישו כי גירוש ילדים הוא הפרה בוטה של החוק ההומניטרי הבינלאומי.