לא מצחיק: המיצג של התלמידים הצעירים בבית הספר גרם לסערה

שמונה תלמידים בית ספר תיכון בסן חוזה, קליפורניה, עוררו זעזוע לאחר שצילמו את עצמם כשהם שוכבים על מגרש הכדורגל ויוצרים עם גופם צורת צלב קרס, סמל נאצי ידוע.

פוסט ובו תמונת התלמידים פורסם ברשת החברתית עם ציטוט אנטישמי של אדולף היטלר מערב מלחמת העולם השנייה, בו קרא להשמדת הגזע היהודי.

האירוע עורר תחושות אימה והלם בקרב הקהילה היהודית המקומית, שהביעו דאגה חמורה מהמסר ומהסכנה שפעולה מסוג זה עלולה לייצר במוסדות חינוך.

מנהלת בית הספר הודיעה כי מדובר במעשה מחריד ובלתי קביל, והדגישה כי פעולות שמטרתן להפחיד, להשפיל או לאיים אין להן מקום בקמפוס.

התלמידים המעורבים זוהו, אך שמותיהם לא פורסמו בשל חוקי פרטיות, והאירוע הועבר גם לידיהם של כוחות המשטרה המקומיים.

הנהלת בית הספר, בשיתוף עם ארגונים יהודיים וארגוני זכויות כמו ה‑ADL וה‑JCRC של אזור המפרץ, הודיעה על נקיטת צעדים חינוכיים, כולל שיעורים על השואה, על תולדות הנאציזם ועל חשיבות הסובלנות, במטרה למנוע הישנות אירועים דומים.

התמונה והפוסט פורסמו ביום רביעי השבוע ונמחקו עד בוקר יום שישי, כאשר הנהלת בית הספר פעלה מיידית לגינוי האירוע, זיהוי המעורבים ותמיכה בתלמידים ובצוות החינוכי.

התקרית גרמה לתחושת אי־ביטחון בקרב תלמידים יהודיים בבית הספר, והקהילה המקומית הביעה זעזוע עמוק מהפגיעה האפשרית ברווחתם ובתחושת השייכות שלהם.