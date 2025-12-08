על רקע חוסר היציבות הפוסט-אסדית, טורקיה פותחת במבצע צבאי נרחב בצפון סוריה. דיווחים רבים כמו חשבונות ביטחוניים @leventkemaI@ Defence_Index. . מצביעים על כניסת שיירות משוריינות ומאות חיילים טורקיים וכלי רכב כבדים לשטח סוריה במהלך הלילה.

צירי החדירה: הכוחות חצו את הגבול מכמה כיוונים מרכזיים: אפרין, ראס אל-עין וצפון העיר אֲלֶפּוֹ.היעד האסטרטגי: מטרת הכוחות היא התקדמות לעבר העיר מנביג', המצויה בשליטת הכוחות הדמוקרטיים הסוריים (SDF), שנתמכים על ידי ארצות הברית.

המטרה הטורקית: חיסול הכוח הכורדי בגבול

המבצע הוא המשך למאמצים הטורקיים להרחיב את השליטה בשטחים בצפון סוריה ולהקים מסדרון ביטחוני. טורקיה רואה בכוחות הכורדיים זרוע של ארגון הטרור הפק"כ, והבהירה כי לא תקבל את שילובם בממשלה הסורית החדשה.

האינטרס הטורקי: שר החוץ הטורקי, חאקאן פידאן, איים: "לא נקבל מנהיגי YPG [הזרוע הצבאית של הכורדים] בממשלה הסורית", ובכך מטיל וטו על הסדרי השלטון החדשים.