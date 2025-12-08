על רקע חוסר היציבות הפוסט-אסדית, טורקיה פותחת במבצע צבאי נרחב בצפון סוריה. דיווחים רבים כמו חשבונות ביטחוניים @leventkemaI@ Defence_Index. . מצביעים על כניסת שיירות משוריינות ומאות חיילים טורקיים וכלי רכב כבדים לשטח סוריה במהלך הלילה.
צירי החדירה: הכוחות חצו את הגבול מכמה כיוונים מרכזיים: אפרין, ראס אל-עין וצפון העיר אֲלֶפּוֹ.היעד האסטרטגי: מטרת הכוחות היא התקדמות לעבר העיר מנביג', המצויה בשליטת הכוחות הדמוקרטיים הסוריים (SDF), שנתמכים על ידי ארצות הברית.
המטרה הטורקית: חיסול הכוח הכורדי בגבול
המבצע הוא המשך למאמצים הטורקיים להרחיב את השליטה בשטחים בצפון סוריה ולהקים מסדרון ביטחוני. טורקיה רואה בכוחות הכורדיים זרוע של ארגון הטרור הפק"כ, והבהירה כי לא תקבל את שילובם בממשלה הסורית החדשה.
האינטרס הטורקי: שר החוץ הטורקי, חאקאן פידאן, איים: "לא נקבל מנהיגי YPG [הזרוע הצבאית של הכורדים] בממשלה הסורית", ובכך מטיל וטו על הסדרי השלטון החדשים.
המשבר הסורי מחמיר את האיום על ישראל
ההתפתחות הזו מדגישה את הפגיעות ואת חוסר האונים של ממשלת המעבר הסורית שהוקמה לאחר נפילת אסד.
חוסר יציבות בגבולות: ממשלת המעבר עדיין מתקשה לגבש יציבות פנימית, ומתמודדת עם פלישה טורקית מצפון ועימותים עם הכורדים. חולשה זו של השלטון הסורי החדש יוצרת ריבוי חזיתות ואתגרים ישירים לביטחון ישראל, שכן גורמי כאוס חמושים עלולים להתקרב לגבול רמת הגולן.
השלכות אזוריות: חוסר יכולתה של ממשלת המעבר להגן על גבולותיה עלול לעודד שחקנים עוינים להגביר את הפעילות באזורים שקרובים לגבול עם ישראל, תוך ניצול הריק השלטוני שנוצר.
חשש מהסלמה הומניטרית
לפי דיווח ב-Liveuamap - תנועת הכוחות מעלה חשש מיידי להתנגשויות חזיתיות עם ה-SDF והסלמה אזורית. ארגונים הומניטריים מזהירים מפני משבר הומניטרי נוסף, שכן כבר במהלך ההתקפות הקודמות נלכדו וגורשו עשרות אלפי כורדים מבתיהם. אם השיירות יגיעו למנביג', שבה חיים עשרות אלפי אזרחים, הסכנה לחיי אדם תגדל באופן מיידי.
