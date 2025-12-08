בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה חייל תאילנדי מפיל בירי רחפן של צבא קמבודיה, לאחר שהעימות התפרץ שוב בין המדינות.

מוקדם יותר תאילנד הודיעה כי היא ביצעה תקיפות אוויריות בשטח קמבודיה, לאחר חילופי אש שהתפרצו במספר מוקדים.

לפי דובר הצבא התאילנדי, חייל אחד נהרג ושמונה נפצעו בתקיפות. חיל האוויר התאילנדי ציין כי קמבודיה הפעילה נשק כבד והעבירה כוחות לחזית באופן "שהעלה את רמת האיום".

קמבודיה מצידה טענה כי הצבא התאילנדי פתח על כוחותיה במתקפות בלי סיבה, וציינה כי חייליה לא השיבו באש. המנהיג לשעבר הון סן דרש מאנשיו לנהוג באיפוק, והזהיר את תאילנד מפני חציית “הקו האדום”. ברשויות המקומיות דווח כי שלושה אזרחים קמבודים נפצעו קשה.

העימות הנוכחי מתרחש חודשים לאחר סבב לחימה ביולי, שבו נהרגו עשרות ונעקרו כ-300 אלף בני אדם. אותו סבב הסתיים בהפסקת אש שתיווכו נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש ממשלת מלזיה אנואר איברהים. אנואר קרא כעת לשני הצדדים לנהוג באיפוק, והזהיר כי הלחימה עלולה למוטט את המאמצים להסדרת היחסים.