פאניקה בגן החיות בסין: דוב שחור הסתער על המאמן מול עיני הקהל - צפו

מופע חיות שגרתי בפארק הספארי של האנגג'ואו הפך לרגעי אימה: דוב שחור התנפל על המאלף מול עיני הקהל, וחבריו נחלצו להצילו במאבק דרמטי להפריד את הדב התוקפני - אבל מה גרם לדב לקום מרבצו? (חדשות בעולם)

הדב מזנק בגן חיות בסין (צילום: רשתות חברתיות )

מופע חיות שגרתי בפארק הספארי האנגג'ואו שבמזרח סין הפך לפתע לאירוע מזעזע ואלים בשבת האחרונה, כאשר דוב שחור התנפל במפתיע על המאלף שלו.

האירוע, שאורכו 46 שניות בלבד, נראה כסרט אימה מול עיני הקהל המבוהל. צופים שהיו במקום תיעדו כיצד שני דובים שחורים הובלו לבמה על ידי שני מאלפים לצורך הקטע הבא של המופע. בעוד דוב אחד ביצע את ההוראות, הדוב השני, רגע לפני שעלה לבמה, הסתער בפתאומיות על המאלף והפיל אותו ארצה.

המאלף המוטל על הקרקע נאבק בניסיון להימלט, בעוד צוותים שהיו בסמוך מיהרו להתערב. אנשי הצוות נאלצו להשתמש בכיסאות ובמוטות על מנת להפריד את החיה מהמאלף שקרס. אך הדרמה לא הסתיימה שם: לאחר שהדוב הורחק בכוח בפעם הראשונה, הוא הסתער שוב, בפעם השנייה, ואילץ את הצוות להתערב שוב בבהילות גדולה יותר כדי להפריד אותו מהמאלף.

למרות המראות המפחידים של התקיפה, פארק הספארי האנגג'ואו פרסם הצהרה רשמית בה אישר כי לא המאלף ולא הדוב נפצעו באירוע. ההסבר הרשמי שניתן על ידי הפארק היה מפתיע ביותר: התקיפה לא נבעה מתוקפנות, אלא ממוטיבציה הקשורה למזון.

לטענת הפארק, המאלף נשא עימו תיק גדול מלא בגזרים ותפוחים – פריטים המשמשים כתגמול במהלך האימונים. הדוב, ככל הנראה, הרגיש את ריח המזון, התרגש יתר על המידה, וקפץ אינסטינקטיבית לעבר התיק בניסיון להשיג את האוכל, ובכך גרם להתקפה הפתאומית. בפארק הדגישו כי פעולות הדוב נבעו מהרצון למזון ולא מתוקפנות.

בעקבות התקרית והסערה הציבורית, הפארק הודיע מיד על ביטול מופע הדובים השחורים, וציין כי המאלף מעיד שהאירוע הזכיר לו להיות זהיר יותר בעתיד. הפארק אף פרסם סרטון עדכון נוסף, המראה כי הדוב והמאלף "השלימו" מאז. בסרטון נראה המאלף מאכיל את הדוב בגזרים ומלטף בעדינות את ראשו, בעוד הדוב עומד רגוע ואוכל בשלווה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

