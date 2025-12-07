כיכר השבת
טיסה לא שגרתית

הסרטון ששבר את הרשת: מרצדס עפה באוויר מעל מכוניות, הנהג ניצל ממוות

תיעוד מצמרר שצולם במעגל סגור חושף את הרגע שבו מרצדס דוהרת נכנסה למעגל תנועה במהירות מטורפת, עפה באוויר וטסה מעל שתי מכוניות נוסעות |  הנהג ניצל בנס מפציעות מסכנות חיים (חדשות בעולם)

המרצדס מרחפת מעל מכוניות (צילום: רשתות חברתיות )

זוועה בכביש בעיר אוראדיה שברומניה: נהג מקומי עף עם רכב המרצדס שלו לאוויר, הטיס אותו מעל מכוניות נוסעות, אך ניצל באורח פלא מפציעות מסכנות חיים.

תיעוד מצמרר שצולם ב-3 בדצמבר על ידי מצלמות במעגל סגור לוכד את הרגע המזעזע שבו הרכב הדוהר נכנס למעגל תנועה במהירות גבוהה. חוקרי ה אישרו כי הנהג נכנס לכיכר בדרך הלא נכונה. לאחר שהרכב פגע באיים המרכזיים בכיכר ובמדרכה, הוא הושלך באוויר גבוה מעל התנועה.

הרכב הפך למעשה לטיל כסף חסר שליטה; הוא חלף במהירות ליד אוטובוס ודילג מעל שתי מכוניות שהמתינו בצומת. הסכנה הייתה עצומה: המרצדס המעופפת רעמה מטה והתרסקה במרחק מטרים ספורים בלבד מתחנת דלק, וכך נמנעה בנס התפוצצות הרסנית.

הדיווחים המקומיים דיווחו שתושבים בבנייני הדירות הסמוכים דיווחו ששמעו קול התרסקות מחריש אוזניים כאשר הרכב התנגש בעמוד מתכת.

המרצדס אחרי הנחיתה (צילום: מסך)

האירוע הדרמטי התרחש כתוצאה מאירוע רפואי חמור: הרשויות מסרו כי הנהג סבל מאירוע סוכרתי מאחורי ההגה, איבד שליטה על הרכב שלו ודהר לצומת במהירות מופרזת. הנהג נלכד בהריסות הרכב, חולץ ופונה לבית החולים עם שברים מרובים. רופאים אישרו כי הוא התעלף כתוצאה מרמת סוכר נמוכה ומסוכנת בדם.

בעקבות המקרה הדרמטי, רישיונו של הנהג נשלל למשך 90 ימים, והוא נקנס ב-1,600 ליי (כ-270 ליש"ט), כאשר החקירה עדיין נמשכת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

