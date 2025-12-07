כיכר השבת
1,000 ק"מ בגובה נמוך: איראן מאיימת על ישראל וארה"ב בזירה הימית

לראשונה: איראן הדגימה תקיפה משולבת של טילי שיוט נגד ספינות וטילים בליסטיים; המומחים בטהרן מתמקדים בטיל הקאדר-380: טווח תעופה של 1,000 ק"מ ויכולת טיסה בגובה נמוך במיוחד (בעולם)

טיל קאדר חדש (צילום: משמרות המהפכה באיראן)

משמרות המהפכה של איראן ערכו תרגיל צבאי רחב היקף והציגו לראווה יכולת התקפית ימית חדשה, אותה הגדירו כמסר של "אזהרה לישראל, ל ולבעלות בריתה" באזור.

על פי דיווחים בתקשורת האיראנית וציטוטים של מפקדים - כפי שפורסם באתר WORLD DEFENSE NEWS - התרגיל הדגים "חבילת שיגורים" מבצעית שכללה שילוב תקדימי:

שילוב קטלני: שיגור מקביל של טילי שיוט נגד ספינות יחד עם טילים בליסטיים קצרי טווח, ששוגרו מאתרים בעומק אל עבר דמוי-מטרות בים עומאן.

טווח ארוך: במרכז התקיפה עמדו טילים בליסטיים ארוכי טווח מסוג Ghadr-110 ו-Ghadr-380.

הטיל המתקדם: האיום הבלתי נראה של קאדר-380

מומחים מערביים שמים את הדגש המרכזי בתרגיל דווקא על טיל השיוט קאדר-380 (Ghadr-380), הנחשב לאחד הנשקים המתקדמים ביותר בארסנל של טהראן.

טווח הטיל מוערך ב-1,000 ק"מ ויותר.

'טיסה לוחכת-ים' (Sea Skimming): יכולתו הייחודית של הטיל לטוס במהירות תת-קולית גבוהה ובגובה נמוך מאוד מעל פני המים, מקשה עליו מאוד לגלות וליירט אותו על ידי מערכות הגנה אווירית וימית מתקדמות.

גמישות מבצעית: הטיל ניתן לשיגור הן מכלי רכב ניידים והן מסילוסים תת-קרקעיים, מה שמקשה על מעקב ופגיעה במשגרים.

הלחימה הרב-ממדית: טילים, בליסטיים וכטמ"מים

התרגיל הדגים לא רק את עוצמת הטילים, אלא גם אימון מתקדם בתקיפות משולבות ומתואמות. במקביל לפעילות הטילים, השתתפו בתרגיל יחידות כטמ"מים (כלי טיס בלתי מאוישים) שתקפו דמוי-בסיסי אויב.

שילוב זה – טילי שיוט לוחכי-ים, טילים בליסטיים וכטמ"מים תוקפים – מצביע על כוונה איראנית ברורה לפתח יכולת תקיפה ימית מורכבת וארוכת טווח נגד כוחות ימיים במרחב המזרח התיכון.

