משמרות המהפכה של איראן ערכו תרגיל צבאי רחב היקף והציגו לראווה יכולת התקפית ימית חדשה, אותה הגדירו כמסר של "אזהרה לישראל, לארצות הברית ולבעלות בריתה" באזור.

על פי דיווחים בתקשורת האיראנית וציטוטים של מפקדים - כפי שפורסם באתר WORLD DEFENSE NEWS - התרגיל הדגים "חבילת שיגורים" מבצעית שכללה שילוב תקדימי:

שילוב קטלני: שיגור מקביל של טילי שיוט נגד ספינות יחד עם טילים בליסטיים קצרי טווח, ששוגרו מאתרים בעומק איראן אל עבר דמוי-מטרות בים עומאן.

טווח ארוך: במרכז התקיפה עמדו טילים בליסטיים ארוכי טווח מסוג Ghadr-110 ו-Ghadr-380.

הטיל המתקדם: האיום הבלתי נראה של קאדר-380

מומחים מערביים שמים את הדגש המרכזי בתרגיל דווקא על טיל השיוט קאדר-380 (Ghadr-380), הנחשב לאחד הנשקים המתקדמים ביותר בארסנל של טהראן.

טווח הטיל מוערך ב-1,000 ק"מ ויותר.

'טיסה לוחכת-ים' (Sea Skimming): יכולתו הייחודית של הטיל לטוס במהירות תת-קולית גבוהה ובגובה נמוך מאוד מעל פני המים, מקשה עליו מאוד לגלות וליירט אותו על ידי מערכות הגנה אווירית וימית מתקדמות.

גמישות מבצעית: הטיל ניתן לשיגור הן מכלי רכב ניידים והן מסילוסים תת-קרקעיים, מה שמקשה על מעקב ופגיעה במשגרים.

הלחימה הרב-ממדית: טילים, בליסטיים וכטמ"מים

התרגיל הדגים לא רק את עוצמת הטילים, אלא גם אימון מתקדם בתקיפות משולבות ומתואמות. במקביל לפעילות הטילים, השתתפו בתרגיל יחידות כטמ"מים (כלי טיס בלתי מאוישים) שתקפו דמוי-בסיסי אויב.

שילוב זה – טילי שיוט לוחכי-ים, טילים בליסטיים וכטמ"מים תוקפים – מצביע על כוונה איראנית ברורה לפתח יכולת תקיפה ימית מורכבת וארוכת טווח נגד כוחות ימיים במרחב המזרח התיכון.